Kanye West İsmini Değiştirdi: Yeni İsmi Tek Heceden Oluşuyor!

Dünya çapında büyük bir popülerliğe sahip olan Kanye West'in yeni ismi artık tek heceden oluşuyor. Ünlü şarkıcı, kısa süre önce ismini değiştirme kararı almıştı ve bunun sonucunda mahkemeye bir başvuruda bulunmuştu. Mahkeme, West'in yeni isim başvurusunu onayladı.

Kanye West'in Yeni İsmi Nedir?

ABD'li şarkıcı, şarkı yazarı, prodüktör, girişimci ve moda tasarımcısı olan Kanye West, ismini değiştirmek için 24 Ağustos ayında mahkemeye bir başvuruda bulunmuştu. West'in isim değişikliği talebi ile ilgili bir gelişme yaşandı.

Yaşanan gelişme sonucunda Los Angeles Yüksek Mahkemesi, popüler şarkıcının talebini kabul etti. Los Angeles Yüksek Mahkemesi Yargıcı Michelle Williams, kişisel nedenler ile isim değişikliği talebini içeren dilekçeyi onayladı.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan West'in yeni ismi "Ye" oldu. Böylelikle şarkıcının adı artık tek heceden oluşuyor.

West, 2018 yılında "Ye" isimli bir albüm çıkarmıştı ve Twitter profilinde "Ye" ifadesini kullanmıştı. Popüler şarkıcı, 29 Eylül 2018 tarihinde "Resmi olarak Kanye West olarak biliniyorum. Adım Ye" ifadesinin yer aldığı bir tweet atmıştı. Şarkıcının söz konusu tweeti, çok sayıda kullanıcıyı şaşırtmıştı.

Kanye West Albümleri Neler?

The College Dropout - 2004

Late Registration - 2005

Graduation - 2007

808s & Heartbreak - 2008

My Beautiful Dark Twisted Fantasy - 2010

Watch the Throne (Jay-Z ile) - 2011

Cruel Summer (GOOD Music ile) - 2012

Yeezus - 2013

The Life of Pablo - 2016

Ye - 2018

Kids See Ghosts (Kid Cudi ile) - 2018

Jesus Is King - 2019

Jesus Is Born (Sunday Service Choir ile) - 2019

Donda - 2021

Ye, 2019 yılında Sunday Service Choir ile birlikte çıkardığı Jesus Is Born isimli albümün ardından iki yıl boyunca albüm çıkarmadı. Ünlü şarkıcı, 2021 yılında Donda isimli bir albüm çıkardı. Ye'yi konu alan Jeen-Yuhs isimli belgeselin de çalışmaları devam ediyor. Belgesel, 2022 yılında popüler dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden yayımlanacak.

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