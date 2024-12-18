Jackie Chan'li Yeni Karate Kid Filminden İlk Fragman Geldi (Video)

Karate Kid kuşkusuz sinema tarihinin en ikonik yapımlarından biri. İlk defa 1984 yılında karşımıza çıkan film, o tarihten bu yana ikonikleşerek bir üçleme haline geldi. 2010'da ise seri Jackie Chan ve Jaden Smith ile sıfırlandı ve beyaz perdede büyük bir başarı elde etti. Ancak orijinal seri unutulmadı ve Cobra Kai dizisiyle karakterlerin yetişkin hayatlarını anlatan ve onların "çocuklarına" odaklanan bir dizi olarak günümüzde devam ediyor.

Bu durum Karete Kid severleri mutlu etse de bazı karışıklıkları da beraberinde getiriyordu. Neyse ki kaos sona eriyor. 1984 yapımı filmi ve 2010'da çıkan Jackie Chan'li versiyonu birleştiren Karate Kid Legends geliyor. Bir süredir merakla beklenen filmin 2025'te çıkacağı açıklanırken, ilk fragman da paylaşıldı. İşte detaylar!

Karate Kid: Legends Fragmanı Yayınlandı

Karate Kid, 2025 yılında "Karate Kid: Legends" adlı yeni filmiyle geri dönüyor. Yapım bu defa "orijinal karateci çocuk" Ralph Macchio'yu Daniel LaRusso olarak ve Mr. Han rolüyle karşımıza çıkan Jackie Chan'i bir arada sunuyor. Filmin hikayesi ise Pekin'den New York'a taşınan ve burada yeni bir hayata uyum sağlamaya çalışan kung fu dahisi Li Fong'un etrafında dönüyor.

Li, bir arkadaşına yardım etmek için bir karate turnuvasına katılmak zorunda kalır ve bu süreçte Bay Han ve Daniel LaRusso'dan eğitim alır. Film, kung fu ve karate disiplinlerini birleştirerek yeni bir dövüş sanatı mirası oluşturmayı hedefliyor. Ne yazık ki Jaden Smith bu filmde yer almıyor. Karate Kid: Legends, hem eski hem de yeni nesil izleyicilere hitap ederek serinin mirasını devam ettirmeyi amaçlıyor. Fragman ise şu şekilde:

Karate Kid: Legends Ne Zaman Vizyona Girecek

Jackie Chan ve Ralph Macchio'yu bir araya getiren Karate Kid: Legends, Türkiye ve dünyanın geri kalanında 30 Mayıs 2025'te vizyona girecek. Efsane bir serinin 15 yıl aradan sonra çekilen ve usta isimlere yer veren yeni filminin gişede nasıl sonuç alacağı ve eleştirmenlerden nasıl tepki alacağı ise şimdilik merak konusu.