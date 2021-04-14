Maymunlar Cehennemi Gerçek Oldu: Kaçmaya Çalıştılar!

Maymunlar Cehennemi filmini anımsatan olaylara bir yenisi daha eklendi. İki düzine maymun, Almanya'daki bir hayvanat bahçesinden kaçtı ve hayvanat bahçesi görevlileri, hayvanat bahçesinden kaçan maymunların nereye gitmiş olabileceğini araştırmaya başladı.

Maymunlar Cehennemi'ni Anımsatan Kaçış

Hayvanat bahçesinden kaçan hayvan haberlerini gördüğünüzde içinize bir korku siniyorsa yalnız değilsiniz. Kimse evcil hayvanının başka hayvanların saldırısına uğramasını istemez. Bu son derece anlaşılabilir fakat kaçan her hayvanın çeşitli sorunlara yol açmak istemediğini bilmek gerekiyor. Hayvanat bahçesi gibi korunaklı yerlerden kaçan hayvanların çoğu insanlar veya evcil hayvanlar ile etkileşime girmek yerine kendi hayatlarına dönmek ister.

Almanya'daki hayvanat bahçesinden kaçan iki düzine maymun da kendi doğasına dönmek için uzun zamandır kaçmaya çalışıyor. Hayvanat bahçesi görevlisi maymunların kaçtığına yönelik haberleri doğruladı fakat görevlilerin kaçan maymunların izini sürdüremediğini söyledi. Sayıları yaklaşık iki düzine olan maymunlar, nüfusu çok olan bölgeleri dolaşmak ve önlerine çıkan insan veya hayvanlar da dahil olmak üzere istediklerini yapabilirdi fakat bunu yapmaları için hava oldukça soğuktu.

Maymunlar bunun yerine bir orman kenarındaki hayvanat bahçesinden çok da uzak olmayan bir noktada kalmayı seçti. Peki, hayvanat bahçesinden kaçan maymunlar orada ne yapmak için durdu? Onların izini süren yetkililere göre tek istedikleri güneşte uzanmaktan ibaretti.

Rapora göre maymunlar hayvanat bahçesinden geçen hafta kaçtı ve bunu nasıl başardıkları hala belirsizliğini koruyor. Hayvanat bahçesi görevlileri şu anda hayvanat bahçesinde süren inşaatın onların kaçışına neden olabileceğini düşünüyor fakat kaçmalarını kolaylaştıran şeyle ilgili tam olarak bilgi sahibi değiller.

Maymunlar en nihayetinde hayvanat bahçesinden kurtulmayı başardı fakat oradan çok uzağa gidemediler. Hayvanat bahçesine yakın bir alanda grup halinde koşuyorlardı. Bunu yapmaları sebebi muhtemelen güzel havanın tadını çıkarmaktı.

Maymunları bulan yetkililer, onların hayvanat bahçesine yakın bir ağaçta asılı şekilde durduğunu ve güneşin tadını çıkardığını gördü. Maymunlar bulunduktan sonra yeniden hayvanat bahçesine götürüldü. Bulunan maymunlar şu anda kendileri için en güvenli olan yerde kalmaya devam ediyorlar.

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