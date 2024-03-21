Bir Kargo Çalışanının 1.3 Milyon Dolarlık Apple Ürününü Çalıp Sattığı Ortaya Çıktı!

Eski bir Unites Parcel Service (UPS) çalışanının, Winnipeg'teki depodan 1.3 milyon dolar değerindeki Apple ürünlerini çalıp yeniden sattığı iddia ediliyor.

Mahkemedeki belgelere göre, 30 yaşındaki Orville Martinez Beltrano, Temmuz 2023 ile Ocak 2024 arasında UPS'un King Edward Caddesi'ndeki deposundan yaklaşık 866 tane Apple ürünü çaldı. Bu ürünlerin değerinin toplam 1.3 milyon dolar olduğu ortaya çıktı.

Beltrano, 2013 yılından beri tasnif denetçisi olarak çalıştığı UPS'den, Ocak ayında çıkarıldı.

Beltrano'nun ürünleri Kijiji üzerinden nakit veya e-transfer ile ödemeler alarak sattığı belirtiliyor. Mahkeme belgelerine göre, Eylül ile Ocak arasında Beltrano'nun banka hesaplarına toplamda 232.000 doların üzerinde nakit para yatırıldığı görülüyor.

Beltrano, Tüm Suçlamaları Kabul Etti

22 Ocak'ta Beltrano, Winnipeg polisi tarafından gözaltına alındı ve 5.000 doların üzerinde hırsızlık ve 5.000 doların üzerinde elde edilen mal mülkiyetinin sahipliği ve suç gelirlerinin sahipliği suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

23 Ocak'ta, polisler Beltrano'nun güney Winnipeg'deki evine ve aracına arama emri çıkardılar. Aracında bir Nike çantasına sarılı 9.000 dolarlık nakit para, bir Mac dizüstü bilgisayar ve 9.100 dolardan fazla değere sahip mücevher buldular.

Mahkeme belgesinde, polisle yapılan görüşmede, Beltrano'nun depodan Apple ürünleri ve mücevherleri çaldığını itiraf ettiği de belirtiliyor. Aracından ele geçirilen nakitin, çalınan Apple ürünlerinin satışından elde edildiğini de itiraf etti.

Dava dilekçesinde, Beltrano'nun çalınan ürünleri satmaktan elde ettiği parayı, Ocak ayında Winnipeg'in South Pointe semtinde 630.000 dolarlık bir ev satın almak ve 2021 yılında 60.000 dolar karşılığında aldığı Audi Hatchback'in borcunu ödemek için kullandığı yazıyor.

Yetkililer; Beltrano'nun evine, Audi'sine, 9.000 dolar nakitine ve banka hesaplarını el koymak için bir mahkeme onayının çıkmasını bekliyor.