Google'ın Pixel telefonları, bu kez gerçek hayattan bir hikayeyle gündeme geldi. Fransa'da kayak yapan Andrew Prag isimli bir kullanıcı, Pixel 6a'sını geçen Şubat ayında karlara kaybetti. Telefonunu bulmak için ertesi gün bir kurtarma operasyonu planlayan Prag, gece boyunca devam eden kar fırtınası yüzünden bu şansını kaybetti. Altı ay sonra denediğinde ise telefonunu çalışır şekilde buldu.

Kar, Buz ve Çamur Altında 6 Ay Kalan Telefon Kurtarıldıktan Sonra Sorunsuz Çalıştı

Andrew Prag, altı ay sonra ailesini ziyaret etmek için bölgeye geri döndüğünde, eriyen karların ardında telefonunu aramaya karar verdi. Birçok kişi telefonun bulunamayacağını düşünse de Prag, çamur ve yabani çiçeklerle kaplı bir şekilde Pixel 6a'sını bulmayı başardı. İnanması güç ama Pixel 6a, altı ay boyunca kar, buz ve çamur altında kaldıktan sonra bile çalıştı.

Prag, telefonu şarja taktığında, cihazın hiçbir sorun çıkarmadan açıldığını ve normal bir şekilde çalıştığını gördü. Bu, Google'ın dayanıklılık testlerinin gerçek hayatta nasıl bir etki yarattığını gösteren etkileyici bir örnek oldu. Pixel 6a'nın dayanıklılığına dair bir başka hikaye de Google çalışanı Ajay Kamath'tan geldi. Kamath'ın kızı, kayak yaparken Pixel 6a'sını karlara düşürdü.

Telefon, 5 gün boyunca karlar altında kaldıktan sonra bulunduğunda hala açıktı ve pil tasarruf modunda çalışıyordu! Ajay Kamath, Google'ın Ürün Bütünlüğü Mühendisliği ekibinin başında. Kamath ve ekibi, Pixel telefonlarının sıcaklık, düşme ve diğer zorlu koşullara ne kadar dayanabileceğini test ediyor. Kamath, "Pixel telefonlarının her zaman bu tür aşırı koşullarda hayatta kalacağını söyleyemeyiz, ancak bazılarının hayatta kalması beni şaşırtmıyor" dedi.

Pixel 6a, IP67 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip. Bu, cihazın toza karşı tamamen korunaklı olduğu ve 1 metre derinliğe kadar suya dayanabildiği anlamına geliyor. Ayrıca Google, Pixel 6 serisi için 5 yıllık Android güncelleme desteği sunuyor.

Bu, Pixel 6a'nın Android 17'ye kadar güncelleme alacağı anlamına geliyor. Pixel 6a'nın bu hikayesi, Google'ın dayanıklılık testlerinin ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Eğer siz de bir Pixel kullanıcısıysanız, telefonunuzun zorlu koşullara karşı ne kadar dirençli olduğunu bilmek sizi rahatlatabilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizin yaşadığınız bir sağlamlık "testi" hikayesi var mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.