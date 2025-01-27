Apple Cephesinden İtiraf: Samsung, Bu Alanda Bizi Geride Bıraktı!

Dünyanın önde gelen iki büyük teknoloji şirketi Apple ve Samsung, uzun yıllardır pek çok alanda rekabet ediyor. Özellikle bu ikilinin özellikle akıllı telefon alanında kıyasıya bir yarış içerisinde. 2025 yılında da ağızımız açık bir şekilde izleyeceğimiz yarışta son hamle Samsung cephesinden geldi. Ünlü firma, geçtiğimiz günlerde yeni Samsung S25 serisini tanıttı.

Konu hakkında açıklama yapan Apple'a yakın ünlü analistler ise şirketin en büyük rakibini tebrik etti. Ünlü bir editörün, Samsung'un özellikle bir alanda Apple'ı fersah fersah geri bıraktığını belirttiği açıklaması teknoloji dünyasında gündem oldu.

Samsung, S25 Serisi İle Birlikte Yapay Zeka Alanında Apple'ı Geride Bıraktı

Bugüne kadar Apple ile ilgili birçok rapor ve sızıntıyı gündeme getiren ünlü editor Mark Gurman, ABD merkezli teknoloji devi ile ilgili yaptığı açıklamalara pek çok kişinin takdirini kazanan bir editör öne çıkıyor. Kendisinin kısa bir süre önce Samsung'un yeni S25 serisi ile ilgili yaptığı açıklamaya da "Doğru söze ne denir?" cevabını verebiliriz.

Samsung tarafından geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni Galaxy S25 serisi, sahip olduğu teknik özellikler ve donanımları bakımından pek de ilgi görmedi. Öte yandan dev şirket, yeni akıllı telefon serisi ile birlikte hayata geçirdiği yapay zeka özellikleriyle büyük alkış topladı. Zira bu yeni özelliklerle beraber Galaxy telefonlar uzun süren ve meşakatli pek çok işlemi yapay zeka teknolojisi sayesinde saniyeler içerisinde gerçekleştirebiliyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Mark Gurman, Samsung'un yeni Galaxy AI adı altında topladığı yapay zeka özellikleriyle Apple'ı bu alanda geride bıraktığını söyledi.Güney Kore merkezli teknoloji devinin Google Gemini iş birliği ile kullanıma sunduğu yeni özelliklerin, Apple Intelligence araçlarından daha önde olduğunu belirten ünlü editör, firmanın bu alanda lider pozisyonda olduğunu vuguladı.

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