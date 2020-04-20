Karsan, Atak Electric’i Otonom Sürüş Özellikleriyle Donatıyor

Karsan, elektrikli otobüsü Atak Electric’e Seviye-4 otonom sürüş özelliklerinin ekleneceğini duyurdu. Karsan CEO’su Okan Baş, “Ağustos ayında ilk prototipini tamamlayacağımız otonom Atak Electric, yılsonu itibariyle kullanıma hazır olacak.” diye konuştu.

Karsan, Elektrikli Otobüsünü Otonom Yapacak

Otonom sürüş özelliklerine sahip toplu taşıma araçları için çalışmalara başlayan Karsan, Atak Electric’i gelişmiş otonom sürüş özellikleriyle donatmaya hazırlanıyor. Karsan bu amaçla, otonom araçlarla ilgili çalışmalar yapan bir diğer Türk firması ADASTEC ile iş birliği yapıyor.

Proje kapsamında, ADASTEC tarafından geliştirilen Seviye-4 otonom yazılımların Atak Electric elektrik-elektronik mimarisine ve elektrikli araç yazılımlarına entegre edilmesi planlanıyor. Bu sayede otonom sürüş özellikleri kazanacak olan ilk Atak Electric prototipinin Ağustos ayında tanıtılması hedefleniyor. Aracın test ve validasyon çalışmaları ise yılsonuna kadar devam ettirilecek.

Coronavirüs (covid-19) salgınına rağmen teknolojiye ve Ar-Ge’ye yatırım yapmayı sürdürdüklerini belirten Karsan CEO’su Okan Baş şöyle konuştu:

“Ar-Ge ekibimiz tarafından geliştirilen ve 2019 Eylül’de seri üretimine başladığımız Atak Electric’te, Seviye-4 Otonom yani sürücü yardımı olmadan dinamik sürüş gerekliliklerinin tümünün, otomatik bir sürüş sistemi tarafından yapılması için çalışmalarımız başladı. Bu doğrultuda, otomatik sürüş fonksiyonlarının yerine getirilebilmesi için radar, lidar, termal kamera gibi, araç çevresindeki canlı ve cansız tüm varlıkların tespit edilmesini sağlayan özel ekipmanlar da kullanıyoruz. Ağustos ayında ilk prototipini tamamlayacağımız otonom Atak Electric’in simülasyon ve validasyon testlerini ise, Bursa’daki Hasanağa fabrikamızda gerçekleştireceğiz. Yıl sonu itibariyle Otonom Atak Electric’i kullanıma hazır seviyeye ulaştıracağız.”