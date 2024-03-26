Kartla Yapılan Ödemeler Rekor Seviyeye Ulaştı: Şubat Ayı Verileri Paylaşıldı!

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) kartlı ödemeler ile ilgili veriler topladı ve bu verilerin sonuçlarını paylaştı. Şubat ayında, Türkiye'de kredi kartı sayısı 120,4 milyon, banka kartı sayısı 191,2 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 91,8 milyon olarak arttı.

Geçen yılın şubat ayına göre, kredi kartlarında %18'lik, banka kartlarında %11'lik ve ön ödemeli kartlarda %23'lük bir artış görüldü. Toplam kart sayısı ise %15 oranında artarak 403,4 milyona ulaştı.

Güncel Kartlı Ödeme Tutarı

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı %152 artarak ödeme tutarı 1,01 trilyon liraya yükseldi.

Kredi kartlarıyla gerçekleştirilen ödemelerin miktarı 843,1 milyar lira, banka kartlarıyla yapılan ödemelerin miktarı 150,3 milyar lira ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerin miktarı ise 19 milyar lira oldu.

Geçen yıl ile kıyaslandığında internetten kartla ödemeler de büyük oranda arttı. Bu ödemeler %177 artarak neredeyse 294 milyar lirayı buldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre, kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı %62 artarak 856,9 milyona ulaştı. Temassız ödemelerin tutarı ise %188 artış göstererek 290,6 milyar liraya yükseldi.

Şubat ayında mağaza içinde yapılan her 4 kartlı ödemeden 3'ü temassız olarak gerçekleştirildi.