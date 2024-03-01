Kartla Yapılan Ödemelerde Dev Artış: Ocak Ayında 970,1 Milyar Harcandı!

Bankalararası Kart Merkezi'nin açıkladığı verilere göre kredi ve banka kartlarının yanı sıra ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %118 artış gösterdi.

BKM, 2024 yılının Ocak ayına ait verileri açıkladı. Verilere göre Türkiye'de kredi kartı sayısı 119 milyon, banka kartı sayısı 190,5 milyon ve ön ödemeli kart sayısı da 91,1 milyon olarak kaydedildi.

Geçen senenin Ocak ayı ile karşılaştırıldığında kredi kartı adedinde %17, banka kartı adedinde %11, ön ödemeli kart adedinde ise %24'lük bir artış yaşandı. Kart sayısı da 400,6 milyona ulaşarak tüm zamanların rekoru kırıldı ve geçen senenin aynı dönemine göre de %16'lık artış görüldü.

Kredi Kartıyla Yapılan Ödemelerde Büyük Artış

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar il yapılan toplam harcamalar, Ocak ayında bir önceki yıla oranla %118 arttı ve 970,1 milyar lira oldu. Kartlı ödemelerin 810,9 milyar lirası kredi kartı ile yapıldı.

141,1 milyar lira banka kartları ile harcanırken 18,1 milyar lira ön ödemeleri kartlardan harcandı. Bunların haricinde kredi kartı ile yapılan ödemelerde de geçen yılın aynı dönemine oranla büyüme gerçekleşti.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde büyüme oranı %126 olurken, hemen arkasından %124'lük büyümeyle ön ödemeli kartlar, sonrasında da %78'lik büyümeyle banka kartı geliyor. Üç farklı ödeme yöntemindeki toplam ödeme adedi de %20' artışla 1,4 milyar oldu.

Kartla gerçekleştirilen ödemelerin 796,1 milyonu kredi kartıyla, 500,5 milyonu banka kartıyla yapıldı. 106,4 milyonu da ön ödemeli kartlarla yapıldı. Kredi kartlarıyla yapılan ödeme adedindeki büyüme oranı ise 2023'e oranla %23 arttı.

Aynı durum banka kartlarında %13, ön ödemeli kartlarda ise %41 olarak kaydedildi.