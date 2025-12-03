Kasım Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı! (TÜİK ve ENAG)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), çok sayıda kişi tarafından merakla beklenen güncel enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasım ayında enflasyon yıllık bazda TÜİK verilerine göre yüzde 31,07 oranında, ENAG verilerine göre ise yüzde 56,82 oranında arttı.

TÜİK'e Göre Kasım Ayında Enflasyon Yüzde Kaç Oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu, güncel enflasyon verilerini duyurdu. TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre kasım ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,87 yıllık bazda ise yüzde 31,07 şeklinde hesaplandı. Ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,55 yıllık bazda ise yüzde 32,87 şeklinde hesaplanmıştı.

ENAG'a Göre Kasım Ayında Enflasyon Yüzde Kaç Oldu?

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin yer aldığı ENAG da kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. (ENAG) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık olarak %2,13 oranında artarken yıllık bazda enflasyon %56,82 olarak açıklandı. Ayrıca İstanbul Ticaret Odası (İTO) da kasım ayına ait enflasyon verilerini açıklamıştı. İTO'ya göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,19, yıllık bazda ise yüzde 38,28 şeklinde hesaplanmıştı.

Enflasyon, Alım Gücünü Nasıl Etkiliyor?

Enflasyon, vatandaşın alım gücünü doğrudan olumsuz bir şekilde etkiler. Basitçe söylemek gerekirse enflasyon oranları yükseldikçe paranın değeri azalır ve aynı miktar parayla daha az ürün veya hizmet satın alınabilir.