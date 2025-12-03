Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Aralık Ayı Kira Zam Oranı Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre kasım ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,87, yıllık bazda ise yüzde 31,07 oldu. Enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplama ile beraber aralık ayında konut ve işyeri kiralarında yapılabilecek tavan zam oranı belli oldu.

Aralık Ayı Kira Zam Oranı Açıklandı

Kira zam oranını belirleyen 12 aylık enflasyon ortalaması %35,91 olarak hesaplandı. Bu da kira sözleşmesi dolan ev ve iş yeri sahiplerinin kiralara yüzde 35,91 oranında zam yapabileceği anlamına geliyor. Kasım ayında kira zam oranı yüzde 37,15 şeklinde hesaplanmıştı.

İki yıl boyunca kira artış oranları yüzde 25 zam ile sınırlandırılmıştı ancak geçtiğimiz yılın temmuz ayında bu uygulamaya son verilmişti. Bu sınırın sona ermesi sonucunda TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) üzerinden kira zammı yapılmaya başlandı. İşyeri ve konut kiralarına 12 aylık ortalama üzerinden zam uygulanıyor.

Kira Zammı Neye Göre Hesaplanıyor?

Kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanıyor. Bu, yalnızca son ayın enflasyon oranına bakmak yerine son bir yıllık fiyat değişimlerinin ortalamasının alınması demektir. Böylece kira zamları daha istikrarlı ve dengeli şekilde hesaplanmış olur.

%25'lik Kira Zam Sınırı Hâlâ Devam Ediyor mu?

Hayır, iki yıl boyunca uygulanan yüzde 25’lik kira artış sınırı geçtiğimiz yılın temmuz ayında sona erdi. Artık kira zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE’nin on iki aylık ortalamasına göre belirleniyor ve bu oran kiracı ile ev sahibi arasındaki sözleşmelere yansıtılıyor.