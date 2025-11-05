Kasım Ayı İndirimlerinde Alınabilecek 25 Bin TL Altı Laptoplar
Kasım indirimleri ile beraber çok sayıda dizüstü bilgisayarın fiyatı düştü. Peki, 25 bin TL altına alınabilecek en iyi laptop modelleri hangileri?
Kasım ayı indirimleri başladı. Bu kampanya ile birlikte akıllı saatlerden akıllı telefonlara, kablosuz kulaklıktan elektrikli ev aletlerine kadar çeşitli türlerde çok sayıda ürünü indirime girdi. İndirime giren ürünler arasında dizüstü bilgisayarlar da yer alıyor. Peki, 25 bin tl altı alınabilecek en iyi laptop modelleri hangileri?
25 Bin TL Altı En İyi Dizüstü Bilgisayarlar
- Monster HUMA H4 V5.1.3: 24.698 TL
- ASUS VivoBook 15: 22.989 TL
- Dell Vostro 3530: 23.990 TL
- HP 255 G10 9G1G0ET08: 18.524 TL
- Lenovo Ideapad Slim 3: 18.800 TL
- MSI MODERN 15 F13MG-631XTR: 20.189 TL
- Lenovo ThinkBook G6: 24.699 TL
- Acer Aspire Lite: 24.288 TL
Monster HUMA H4 V5.1.3 Özellikleri
- Ekran: 14,1 inç, IPS, 1080 x 1920 piksel çözünürlük
- İşlemci: Intel Core i5 1235U
- RAM: 8 GB
- Depolama: 500 GB SSD
- Ekran Kartı: Intel Iris Xe
ASUS VivoBook 15 Özellikleri
- Ekran: 14,1 inç, IPS, 1080 x 1920 piksel çözünürlük
- İşlemci: Intel Core i5 13420H
- RAM: 16 GB
- Depolama: 512 GB SSD
- Ekran Kartı: Intel UHD
Dell Vostro 3530 Özellikleri
- Ekran: 15,6 inç, 1080 x 1920 piksel çözünürlük
- İşlemci: Intel Core i5-1334U
- RAM: 32 GB
- Depolama: 1 TB SSD
- Ekran Kartı: Intel UHD
HP 255 G10 9G1G0ET08 Özellikleri
- Ekran: 15,6 inç, 1080 x 1920 piksel çözünürlük
- İşlemci: AMD Ryzen5 7530U
- RAM: 16 GB
- Depolama: 512 GB SSD
- Ekran Kartı: Intel UHD
Lenovo Ideapad Slim 3 Özellikleri
- Ekran: 15,3 inç, IPS, 1200 x 1920 piksel çözünürlük
- İşlemci: Intel Core i5 13420H
- RAM: 8 GB
- Depolama: 512 GB SSD
- Ekran Kartı: Intel UHD
MSI MODERN 15 F13MG-631XTR Özellikleri
- Ekran: 15,6 inç, 1080 x 1920 piksel çözünürlük
- İşlemci: Intel Core i5 1334U
- RAM: 8 GB
- Depolama: 512 GB SSD
- Ekran Kartı: Intel Iris Xe
Lenovo ThinkBook G6 Özellikleri
- Ekran: 14 inç, IPS, 1200 x 1920 piksel çözünürlük
- İşlemci: Intel Core i5 1334U
- RAM: 16 GB
- Depolama: 512 GB SSD
- Ekran Kartı: Intel UHD
Acer Aspire Lite Özellikleri
- Ekran: 16 inç, IPS, 1200 x 1920 piksel çözünürlük
- İşlemci: Intel Core i5-1334U
- RAM: 16 GB
- Depolama: 1 TB SSD
- Ekran Kartı: Intel UHD