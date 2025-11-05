Kasım Ayı İndirimlerinde Alınabilecek 25 Bin TL Altı Laptoplar

Kasım ayı indirimleri başladı. Bu kampanya ile birlikte akıllı saatlerden akıllı telefonlara, kablosuz kulaklıktan elektrikli ev aletlerine kadar çeşitli türlerde çok sayıda ürünü indirime girdi. İndirime giren ürünler arasında dizüstü bilgisayarlar da yer alıyor. Peki, 25 bin tl altı alınabilecek en iyi laptop modelleri hangileri?

25 Bin TL Altı En İyi Dizüstü Bilgisayarlar

Monster HUMA H4 V5.1.3 Özellikleri

14,1 inç, IPS, 1080 x 1920 piksel çözünürlük İşlemci: Intel Core i5 1235U

500 GB SSD Ekran Kartı: Intel Iris Xe

ASUS VivoBook 15 Özellikleri

14,1 inç, IPS, 1080 x 1920 piksel çözünürlük İşlemci: Intel Core i5 13420H

512 GB SSD Ekran Kartı: Intel UHD

Dell Vostro 3530 Özellikleri

15,6 inç, 1080 x 1920 piksel çözünürlük İşlemci: Intel Core i5-1334U

1 TB SSD Ekran Kartı: Intel UHD

HP 255 G10 9G1G0ET08 Özellikleri

15,6 inç, 1080 x 1920 piksel çözünürlük İşlemci: AMD Ryzen5 7530U

512 GB SSD Ekran Kartı: Intel UHD

Lenovo Ideapad Slim 3 Özellikleri

15,3 inç, IPS, 1200 x 1920 piksel çözünürlük İşlemci: Intel Core i5 13420H

512 GB SSD Ekran Kartı: Intel UHD

MSI MODERN 15 F13MG-631XTR Özellikleri

15,6 inç, 1080 x 1920 piksel çözünürlük İşlemci: Intel Core i5 1334U

512 GB SSD Ekran Kartı: Intel Iris Xe

Lenovo ThinkBook G6 Özellikleri

14 inç, IPS, 1200 x 1920 piksel çözünürlük İşlemci: Intel Core i5 1334U

512 GB SSD Ekran Kartı: Intel UHD

Acer Aspire Lite Özellikleri