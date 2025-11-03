Kasım Fırsatları Başladı: En Ucuz Ürünler ve En İyi İndirimler Burada
Akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, kulaklıklardan ev elektroniğine kadar en iyi Kasım fırsatlarını bu içerikte güncel olarak bulabilirsiniz.
Kasım ayı geldi çattı ve indirim dönemi başladı. 11.11, Black Friday ve Cyber Monday gibi yılın en büyük alışveriş günleri bir kez daha kapımızda. Teknoloji ürünlerinden modaya, ev aletlerinden oyunlara kadar binlerce üründe büyük fırsatlar kullanıcıları bekliyor. Bu canlı blogda tüm Kasım indirim kampanyalarını, günün öne çıkan fırsatlarını ve marka bazlı özel kampanyaları sizler için derkedik.
20 Bin TL Altı Telefon İndirimleri
Akıllı telefon fiyatları Kasım ayında hızla düşüyor. Özellikle Xiaomi, Samsung, POCO ve Realme modellerinde 20 bin TL altına inen çok sayıda cihaz bulunuyor.
Kasım Ayı İndirimlerinde Alınabilecek 20 Bin TL Altı Telefonlar
Kasım ayı indirimleri ile beraber çok sayıda akıllı telefonun fiyatı düştü. Peki, 20 bin TL altına alınabilecek en iyi telefonlar hangileri? İşte detaylar!