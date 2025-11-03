Kasım Fırsatları Başladı: En Ucuz Ürünler ve En İyi İndirimler Burada

Kasım ayı geldi çattı ve indirim dönemi başladı. 11.11, Black Friday ve Cyber Monday gibi yılın en büyük alışveriş günleri bir kez daha kapımızda. Teknoloji ürünlerinden modaya, ev aletlerinden oyunlara kadar binlerce üründe büyük fırsatlar kullanıcıları bekliyor. Bu canlı blogda tüm Kasım indirim kampanyalarını, günün öne çıkan fırsatlarını ve marka bazlı özel kampanyaları sizler için derkedik.

20 Bin TL Altı Telefon İndirimleri

Akıllı telefon fiyatları Kasım ayında hızla düşüyor. Özellikle Xiaomi, Samsung, POCO ve Realme modellerinde 20 bin TL altına inen çok sayıda cihaz bulunuyor.