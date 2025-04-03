Kasımpaşa - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Kasımpaşa - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!
Kasımpaşa ve Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Kasımpaşa - Beşiktaş maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!
Kasımpaşa - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Kasımpaşa - Beşiktaş Maç Linki!
Kasımpaşa - Beşiktaş maçı 7 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.
"Kasımpaşa - Beşiktaş maçı nereden izlenir" diye soruyor, Kasımpaşa - Beşiktaş maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.
Kasımpaşa - Beşiktaş Maçı Bilet Fiyatları
Kasımpaşa - Beşiktaş maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Kasımpaşa - Beşiktaş maçı bilet fiyatları şu şekilde:
- KAPALI MARATON TÜM BLOKLAR: 1.000 TL
- AÇIK MARATON TÜM BLOKLAR: 800 TL
- MİSAFİR: 1.040 TL
Kasımpaşa - Beşiktaş Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)
Kasımpaşa - Beşiktaş maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Kasımpaşa - Beşiktaş maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Kasımpaşa Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- A. Gianniotis
- C. Winck
- Gökhan Gül
- H. Hajradinovic
- N. Opoku
- Yasin Özcan
- K. Piatkowski
- M. Ben Ouanes
- K. Rodrigues
- M. Fall
- Nuno Da Costa
Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Mert Günok
- J. Svensson
- G. Paulista
- A. Masuaku
- Emirhan Topçu
- M. Rashica
- A. Chamberlain
- Joao Mario
- E. Muçi
- Rafa Silva
- G. Fernandes
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Kasımpaşa - Beşiktaş maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.