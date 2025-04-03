Kasımpaşa - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Kasımpaşa ve Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Kasımpaşa - Beşiktaş maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Kasımpaşa - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Kasımpaşa - Beşiktaş Maç Linki!

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı 7 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

"Kasımpaşa - Beşiktaş maçı nereden izlenir" diye soruyor, Kasımpaşa - Beşiktaş maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Kasımpaşa - Beşiktaş Maçı Bilet Fiyatları

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Kasımpaşa - Beşiktaş maçı bilet fiyatları şu şekilde:

KAPALI MARATON TÜM BLOKLAR: 1.000 TL

1.000 TL AÇIK MARATON TÜM BLOKLAR: 800 TL

800 TL MİSAFİR: 1.040 TL

Kasımpaşa - Beşiktaş Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Kasımpaşa - Beşiktaş maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Kasımpaşa Muhtemel İlk 11 Kadrosu

A. Gianniotis

C. Winck

Gökhan Gül

H. Hajradinovic

N. Opoku

Yasin Özcan

K. Piatkowski

M. Ben Ouanes

K. Rodrigues

M. Fall

Nuno Da Costa

Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Mert Günok

J. Svensson

G. Paulista

A. Masuaku

Emirhan Topçu

M. Rashica

A. Chamberlain

Joao Mario

E. Muçi

Rafa Silva

G. Fernandes

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Kasımpaşa - Beşiktaş maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.