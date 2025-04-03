Kasımpaşa - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Kasımpaşa ve Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Kasımpaşa - Beşiktaş maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Kasımpaşa - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Kasımpaşa - Beşiktaş Maç Linki!

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı 7 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

"Kasımpaşa - Beşiktaş maçı nereden izlenir" diye soruyor, Kasımpaşa - Beşiktaş maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Kasımpaşa - Beşiktaş Maçı Bilet Fiyatları

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Kasımpaşa - Beşiktaş maçı bilet fiyatları şu şekilde:

  • KAPALI MARATON TÜM BLOKLAR: 1.000 TL
  • AÇIK MARATON TÜM BLOKLAR: 800 TL
  • MİSAFİR: 1.040 TL

Kasımpaşa - Beşiktaş Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Kasımpaşa - Beşiktaş maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Kasımpaşa Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • A. Gianniotis
  • C. Winck
  • Gökhan Gül
  • H. Hajradinovic
  • N. Opoku
  • Yasin Özcan
  • K. Piatkowski
  • M. Ben Ouanes
  • K. Rodrigues
  • M. Fall
  • Nuno Da Costa

Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • Mert Günok
  • J. Svensson
  • G. Paulista
  • A. Masuaku
  • Emirhan Topçu
  • M. Rashica
  • A. Chamberlain
  • Joao Mario
  • E. Muçi
  • Rafa Silva
  • G. Fernandes

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Kasımpaşa - Beşiktaş maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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