Kaspersky, 2024'ün Finansal Tablosunu Açıkladı: Türkiye'de Rekor Büyüme Yaşandı

Kaspersky'nin 2024 yılına ait küresel mali sonuçları İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında Eugene Kaspersky tarafından paylaşıldı. Şirket, satışlarında yüzde 11'lik artışla tüm zamanların rekorunu kırarak 822 milyon ABD doları gelir elde etti. Aynı zamanda, Türkiye'deki satışlarında yüzde 42'lik büyüme kaydederek güçlü bir performans sergiledi.

Kaspersky, 2024'ün Finansal Sonuçlarını Açıkladı

Kaspersky, 2024 yılında çözüm portföyünü genişleterek ve stratejik pazarlardaki varlığını güçlendirerek büyümesini sürdürdü. Jeopolitik zorluklara ve sektörel kısıtlamalara rağmen pozitif büyüme performansını koruyan şirket, hem kurumsal hem de bireysel kullanıcılar için gelişmiş siber güvenlik çözümleri sunarak gelirlerini rekor seviyelere taşıdı.

Şirketin küresel büyümesinin temel itici gücü, B2B iş kolundaki başarısı oldu. Kaspersky'nin küresel B2B satışları yıllık %19 artış gösterirken, bu büyüme kurumsal segmentte yüzde 21, KOBİ segmentinde ise yüzde 17 oranında gerçekleşti.

Kurumsal çözümlerde, uç nokta güvenliği (yüzde 26) ve uç nokta dışı çözümler (yüzde 12) öne çıktı. Uç nokta dışı çözümlerin toplam satışlar içindeki payı ise yüzde 53'e ulaştı. Kaspersky'nin küresel performansı, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesindeki yüzde 18'lik büyüme dahil olmak üzere pek çok bölgede istikrarlı artış gösterdi.

Türkiye'deki genel satışlar yüzde 42 yükselirken, segment bazında B2B'de yüzde 82'lik kayda değer bir artış, B2C'de ise yüzde 12'lik büyüme görüldü. Kaspersky CEO'su Eugene Kaspersky, şunları söyledi:

2024 yılında rekor kıran gelirlerimizle önemli bir dönüm noktasına ulaştık. Bu bizi daha da ilerlemeye zorluyor. Pazardan daha hızlı büyümeyi ve lider konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bugün geleneksel bir yazılım şirketinden daha fazlası haline geldik. Müşterilerimizi tüm siber saldırı vektörlerine karşı korumaya, aynı zamanda gelişen ihtiyaçlarına ayak uydurmak için ürün portföyümüzü genişletmeye kararlıyız.

Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar ise şunları kaydetti:

Kaspersky, güçlü bir iş ortağı ağı kurmaya ve geliştirmeye kendini adamış iş ortağı merkezli bir şirkettir. Biz iş birliğini hem kârlı hem de sorunsuz hale getirmek için çalışıyoruz ve müşteri memnuniyetini en önemli önceliğimiz olarak görüyoruz. İş ortaklarımızla bu özel etkinlikte bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. İş ortağı konferansında META bölgesinde ve özellikle Türkiye'de Kaspersky’nin ek yatırımlarını içeren ileriye dönük birçok girişimi şekillendirecek pek çok yüksek profilli görüşme gerçekleşiyor.

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Kaspersky, ürün gamını çeşitlendirerek ve satışlarını artırırken, aynı zamanda bağımsız karşılaştırmalı testlere katılmaya devam ediyor. Teknolojik yeniliklere öncelik veren şirket, 2024'te de en fazla test edilen ve en çok ödül alan siber güvenlik firması unvanını da korudu.