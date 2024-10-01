Kaspersky’den Çalışırken Yapay Zeka Kullananlara Altın Değerinde Güvenlik Tavsiyeleri

Yapay zeka teknolojileri her geçen gün biraz daha yaygınlaşıyor. Günümüzde neredeyse kullandığımız her ürün ve serviste AI teknolojisini görmek mümkün. Elbette ki bu durum bizim yoğun ilgimizden kaynaklanıyor. Pek çoğumuz okul, iş ve hatta özel hayatımızdaki günlük işler için yapay zekadan yardım alıyoruz.

Ancak yapay zeka kullanımı özellikle iş dünyasında bazı güvenlik problemlerine neden olabiliyor. Özellikle hassas şirket bilgilerinin yapay zeka ile paylaşılması suö boyutuna ulaşan krizlerle sonulanabiliyor. Neyse ki Kaspersky, güvenli ve verimli kullanım için tavsiyeler vererek bu sorunu ortadan kaldırıyor.

Türkiye'deki Çalışanların Yüzde 40'ı Yapay Zeka Kullanıyor!

Üretken Yapay Zeka araçları, modern iş hayatında hızla yaygınlaşıyor. Ancak bu durumun güvenlik açıklarına neden olduğu da bir gerçek. Neyse ki Kaspersky uzmanları, üretken yapay zeka araçlarının güvenli ve verimli kullanılabilmesi için bazı stratejilere sahip.

Kaspersky Makine Öğrenimi Teknolojisi Grup Müdürü Vladislav Tushkanov, GenAI araçlarının iş süreçlerinde üretkenliği artırdığını, ancak kontrolsüz kullanımın kurumlar için ciddi riskler oluşturabileceğini belirtti. Tushkanov açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Yapay zeka teknolojileri, rutin görevlerde ve veri analizinde çalışanlara büyük kolaylık sağlıyor. Ancak birçok çalışan, işverenlerinden izin almadan bu araçları kullanıyor, bu da veri sızıntısı gibi önemli riskler doğurabilir. Ayrıca, yapay zekanın yanlış bilgi verme potansiyeli ciddi sonuçlar doğurabilir.

Kaspersky’nin gerçekleştirdiği bir anket, Türkiye’deki katılımcıların %40’ının yapay zekayı iş yerinde bir ekip üyesi olarak görmeye başladığını ortaya koydu. Tushkanov, GenAI'nin güvenli bir şekilde kullanılması için merkezi bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini düşünüyor.

Buna göre şirketler, kurumsal hesaplar ve şirketlerin sağladığı bulut servisleri üzerinden yapay zeka kullanımına izin vermeli. Bu sayede çalışanlar yapay zeka araçlarını kabul edilebilir bir şekilde kullanabilir ve güvenlik riskleri azaltılabilir.

Ayrıca Tushkanov, büyük dil modellerini kullanan sistemlerin güncel güvenlik önlemleriyle korunmasının şart olduğunu vurguladı. "Yapay zekanın verimli kullanımı, güvenlik ve inovasyon arasındaki dengeyi bulmakla mümkün olacaktır" dedi.

LLM tabanlı sistemlerin siber güvenlik risklerini ele alma konusunda daha fazla bilgi edinmek için 9 Ekim 2024'te Türkiye saatiyle 14.00'da Vladislav Tushkanov’un katılacağı Kaspersky web seminerine kayıt olabilirsiniz.