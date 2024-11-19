Hepsiburada’nın Satışı Onaylandı: Kaspi.kz Resmen Hakim Hissedarı Oldu

Türkiye’nin e-ticaret devi Hepsiburada, Kazakistan merkezli Kaspi.kz tarafından satın alınmasıyla gündemde. Geçtiğimiz ay duyurulan 1,17 milyar dolarlık dev anlaşmaya, bugün Rekabet Kurumu’ndan resmi onay geldi. Bu gelişme ile birlikte Türkiye'nin en büüyk e-ticaret platformu resmen satılmış oldu.

Rekabet Kurumu, Hepsiburada'nın Satışına Onay Verdi

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapan Rekabet Kurumu, "“Hanzade Vasfiye Doğan BOYNER’in tek kontrolünde bulunan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi’nin çoğunluk paylarının ve tek kontrolünün Joint Stock Company Kaspi.kz tarafından devralınması işlemine izin verildi.” ifadelerine yer verdi.

2000 yılında Hanzade Doğan tarafından kurulan ve Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından biri haline gelen Hepsiburada, geçtiğimiz yıllarda Nasdaq borsasında işlem görmeye başlayarak uluslararası arenada dikkat çekmişti. 12 milyon aktif müşterisi ve pazaryerindeki 101 bin iş ortağıyla Hepsiburada, 2023 mali yılında yaklaşık 4 milyar dolarlık bir satış hacmine ulaşarak bölgedeki e-ticaret liderlerinden biri olmuştu.