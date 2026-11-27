Apple, 19-20 inç büyüklüğünde ekrana sahip katlanabilir iPad geliştiriyor. Cihazın fiyatının 5.000 dolara (253 bin 767 TL) kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Markanın ilk olarak 2027'de duyurmayı planladığı ürün için şimdiki hedefte ise epey uzak bir tarih var.

Apple'ın Katlanabilir iPad'i Nasıl Görünecek?

Project J312 kod adıyla geliştirilen katlanabilir iPad, alışagelmiş katlanabilir cihazlardan farklı olacak. Katlandığında dış tarafında kullanılabilecek ikinci bir ekran yer almayacak. Ekranın tamamı cihaz açıldığında ortaya çıkacak. Dış ekranı olmayan devasa bir iPhone Duo'yu anımsatan bir tasarımla gelecek. 19-20 inçlik ekran boyutu, mevcut iPad modellerinden çok daha geniş bir çalışma alanı sağlayacak.

Bu büyüklük, taşınabilirlik konusunda elbette birtakım soru işaretleri de yaratıyor. Cihazın katlanmış hâlde ne kadar yer kaplayacağı ve ağırlığının günlük kullanımda sorun oluşturup oluşturmayacağı henüz belli değil. Apple'ın geliştirme sırasında üzerinde durduğu konulardan biri de zaten bu.

Apple Katlanabilir iPad'i Neden Erteliyor?

Apple'ın ilk planı cihazı 2027 yılında duyurmaktı. Daha sonra hedef 2028'e kadar çıktı. Şimdiki tahminler ise 2029 yılını işaret ediyor. Gecikmenin arkasında ekran üretimindeki verim sorunları, yüksek maliyet ve ağırlık yer alıyor. Takdir edersiniz ki bu kadar büyük bir katlanabilir paneli istenen kalitede üretmek kolay değil. Üretim sorunları cihazın maliyetini de artırabilir.

Apple'ın çözmesi gereken bir başka konu da kullanım rahatlığı. 20 inçlik katlanabilir bir tabletin günlük hayatta ne kadar pratiklik sunacağı, her şeyden önemli. Hatta ürünün gerçekten satışa çıkıp çıkmayacağını bile belirleyecek bir faktör. Şirket, bunu çözmeden diğer aşamalara geçmeyecektir.

Katlanabilir iPad'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Cihazın fiyatının 3.000 ile 5.000 dolar (152 bin 362 TL - 253 bin 767 TL) arasında olabileceği ileri sürülüyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda vergiler ve ek maliyetlerle beraber nihai satış fiyatı 190.158 TL ile 316.930 TL arasında olabilir.

Katlanabilir iPad Hangi İşletim Sistemini Kullanacak?

Apple henüz katlanabilir iPad'in hangi işletim sistemiyle çalışacağına karar vermiş değil ama macOS ya da iPadOS tercih edilebilir. Eğer macOS kullanılırsa biraz daha masaüstü odaklı deneyim beklenebilir. Bu arada Apple'ın yeni bir işletim sistemi geliştirmesi de seçenekler arasında.

Katlanabilir iPad Türkiye'de Satılacak mı?

Apple'ın katlanabilir iPad'i Türkiye'de satışa sunması yüksek bir ihtimal. Bunun sebebi ise mevcut iPad modellerinin Türkiye'de de satışta olması. Tabii, bunun ne zaman gerçekleşeceği şimdilik belirsiz. Cihazın 2029 civarında piyasaya sürülebileceği üzerinde durulsa da geliştirme sürecindeki sorunlardan dolayı bu tarih değişebilir.

Editörün Yorumu

20 inçlik katlanabilir iPad'in en çok çizim yapan, büyük belgelerle çalışan ya da aynı anda birkaç uygulamada işlerini yürüten kişilere fayda sağlayacağını düşünüyorum. Normal bir tabletin ekranı zaman zaman bu işlerde yetersiz kalabiliyor. Apple'ın üzerinde çalıştığı bu yeni cihaz ise geniş çalışma alanını katlanabilir bir ekranda sunabilirse kullanıcıların kesinlikle ilgisini çekecektir.