Katlanabilir iPhone, Beş Farklı Kamera ve Sürpriz Bir Sensörle Geliyor!

Apple'ın merakla beklenen katlanabilir iPhone'uyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Gelecek sene kullanıcılarla buluşması beklenen yeni cihaz, görünüşe göre hem sürpriz yeniliklere hem de eski iPhone'lardan aşina olduğumuz bazı ikonik özelliklere ev sahipliği yapacak.

Güvenilir kaynaklardan aktarılanlara göre iPhone Fold isimli yeni katlanabilir telefon, beş kameraya ev sahipliği yapacak. Biyometrik güvenlik önlemi olarak Face ID yerine Touch ID'nin kullanılacağı yeni cihaz ayrıca, Apple'ın kendi geliştirdiği yeni hücresel modemini de bünyesinde barındıracak. İşte detaylar!

iPhone Fold'un Yeni Özellikleri Belli Oldu: Beş Kamera, Hücresel Modem ve Daha Fazlası

Son olarak ortaya çıkan raporlara göre yeni katlanabilir iPhone'un kamera kurulumu, kullanıcıların telefon hangi formda olursa olsun rahatlıkla fotoğraf çekebilmesine imkan tanıyacak. Bu kapsamda cihaz katl haldeyken, dış ekranda harici bir kamera bulunacak. Telefonun arka tarafında ise ana kamera, ultra geniş açılı lens veya telefoto sensör olmak üzere üçlü bir kamera modülü yer alacak.

Dış tarafındaki sensörler sayesinde katlanmış haldeyken adeta profesyonel bir kameraya dönüşen iPhone Fold, aynı zamanda iç ekranında yer alan ön kamerasıyla selfie ve görüntülü görüşmelerde de kullanıcılarını mağdur etmeyecek. Bununla birlikte yeni kamera kurulumunun yanı sıra cihazda Apple'ın yeni geliştirdiği C2 isimli hücresel modem de iPhone Fold'da mevcut olacak.

Güvenilir kaynaklar, bu modem ile birlikte telefonun ABD dışındaki bölgelerde hala kullanılan SIM kart yuvasının bulunmayacağını da iddia ediyor. Söz konusu söyleniti henüz doğrulanmasa da Apple katlanabilir iPhone'un ince olması nedeniyle böyle bir karar alabilir. Nitekim Apple'ın yeni telefonunu inceltmek için Face ID sensöründen bile vazgeçeceği söyleniyor.

Face ID Yerine Touch ID Yeniden Geliyor: Neden?

İddialara göre Apple, yeni iPhone Fold modelinde yıllardır kullandığı Face ID senörüne veda edecek. Şirket bunun yerine cihazda eskiden kullandığı parmak izi tarayıcı sensörü Touch ID'yi tercih edecek. Bu kararın arkasındaki sebep, katlanabilir telefonun en önemli gereksinimlerinden biri olan "ince yapı."

Katlanabilir iPhone Ne Zaman Tanıtılacak?

Söylentilere göre katlanabilir iPhone, 2026'nın sonbahar aylarında yeni iPhone 18 serisi ile birlikte resmen tanıtılacak. Sadece siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip olması beklenen cihazın, Samsung Galaxy Z Fold 7 gibi Android tabanlı rakiplerinden daha pahalı olması bekleniyor.

Peki siz yeni iPhone Fold hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni cihaz en iyi katlanabilir telefon modelleri listesine adını yazdırabilir mi? Yorumlarda buluşalım.