Katlanabilir iPhone Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Katlanabilir iPhone çıkış tarihi dahil olmak üzere önemli bilgiler gün yüzüne çıktı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple'ın katlanabilir telefon için LG ile iş birliği yaptığı ileri sürüldü. Peki, katlanabilir iPhone modelleri ne zaman çıkacak? Ortaya atılan iddiaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Katlanabilir iPhone Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Business Korea isimli haber sitesi, katlanabilir iPhone modellerine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre ABD merkezli teknoloji devinin ilk katlanabilir akıllı telefon modeli 2023 yılında piyasaya sürülecek.

2016 yılından beri katlanabilir telefon tasarımları ile ilgili patent başvurusunda bulunan Apple'ın LG ile iş birliği yaptığı ileri sürüldü. İki şirketin şu anda katlanabilir bir OLED paneli üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Ortaya atılan iddiaya göre teknoloji devinin katlanabilir telefonu 7,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. ABD merkezli teknoloji devi Apple, konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Bu sebepten ötürü ortaya atılan iddianın gerçek olmama ihtimali bulunuyor.

DSCC isimli araştırma şirketine göre Samsung Electronics'in katlanabilir akıllı telefon pazarındaki payı geçen yıl yüzde 87'ye ulaştı ve Apple'ın ilk katlanabilir akıllı telefonunun piyasaya sürülmesinden sonra bile yüzde 75'in altına düşmesi pek olası değil.

Katlanabilir akıllı telefonların küresel akıllı telefon pazarındaki oranının hızlı bir şekilde artması bekleniyor. Counterpoint Research and Strategy Analytics tarafından paylaşılan bilgilere göre Pazar büyüklüğünün 2023 yılında 90 milyon adede, 2025 yılında ise 100 milyon adede ulaşabilir.

Apple, geçtiğimiz günlerde iPhone 13 serisini tanıtmıştı. Birçok kullanıcı yeni telefonun yenilikçi olmadığını ilerü sürerek Apple firmasına tepki göstermişti.

iPhone 14 Ekran Özellikleri Gün Yüzüne Çıktı

Yaşanan son sızıntıya göre iPhone 14 serisindeki bir modelde LTPS OLED ekran kullanılacak. Bu modelin 60Hz yenileme hızı sunacağı iddia edildi. Elbette bu model, serideki en düşük fiyata sahip cihaz olacak.

iPhone 14 serisinde üç modelin ekranı 120Hz yenileme hızı sunacağı ileri sürüldü. Bu cihazların LTPO ekrana sahip olacağı iddia edildi. iPhone 13 serisinde yalnızca Pro ve Pro Max modellerinin 120Hz yenilme hızına sahip LTPO ekran kullandığını belirtelim.