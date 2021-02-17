Katlanabilir iPhone Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Katlanabilir iPhone çıkış tarihi ile ilgili yeni bir sızıntı geldi. Katlanabilir iPhone ne zaman tanıtılacak? Apple'ın katlanabilir akıllı telefonu hakkında gelen bilgiler bir hayli ilginç.

Katlanabilir iPhone Ne Zaman Tanıtılacak?

Yeni gelen bir sızıntı, Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u 2023'te piyasaya süreceğini söylüyor. İlk katlanabilir iPhone 2023 yılında tanıtılabilir.

Katlanabilir iPhone'un esnek OLED ekran ve Apple Pencil desteğiyle piyasaya çıkacağı gelen sızıntılar arasında yer alıyor. Küresel bir iletişim ve dijital medya araştırma kuruluşu olan Omdia, Apple'ın 2023'te 7,3-7,6 inç katlanabilir OLED akıllı telefonu piyasaya süreceğini ve katlanabilir iPhone'a Apple Pencil ekleyebileceğini tahmin ediyor.

Omdia'nın bilgiyi nereden aldığı belirsiz olsa da iddialar biraz mantıklı görünüyor.

Apple her yılın Eylül ayında yeni iPhone modellerini piyasaya sürüyor. Eylül 2023 yılında da katlanabilir iPhone'un piyasaya çıkacak gibi olduğu konuşulanlar arasında.

Apple Pencil, iPad Pro, Air ve Mini dahil olmak üzere çeşitli iPad modellerinde çalışan Apple kalemi ve katlanabilir iPhone modelinde de çalışabilir. Apple'ın, Samsung'un Galaxy Fold modellerine benzeyen bir sürüm de dahil olmak üzere birkaç katlanabilir iPhone konsepti üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Katlanabilir iPhone'un Apple Pencil'ı desteklemesi için, Apple'ın kalem basıncına dayanabilen ancak yine de katlanıp kırılmadan açılabilen güçlü bir cam türü geliştirmesi gerekiyor. Apple, iPhone serisinde OLED ekranlar kullanıyor ve Samsung ekranların önde gelen sağlayıcısı.

Samsung OLED ekranlar şu anda mümkün olan en iyi performansı sunuyor ve katlanabilir telefonlarda kullanılabilecek kadar esnek durumda.

Daha önce gelen sızıntılarda iki farklı katlanabilir telefon prototipinin, Çin'in Shenzhen kentindeki Foxconn fabrikasında dahili dayanıklılık testlerinden geçtiği yönündeydi. Ayrıca rapor, cihazlardan birinin Samsung Galaxy Z Flip'e benzer şekilde dikey olarak katlanan bir iPhone olduğunu iddia etmişti. Diğerinin ise bir menteşe ile birbirine bağlanmış iki ekrana sahip çift ekranlı bir telefon olduğunu belirtmişti.

Sizler katlanabilir iPhone hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce cihazda hangi özellikler olmalı? Aşağıda bulunan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!