Katlanabilir iPhone'dan Yeni Haber Geldi: İddialar Gerçek Değilmiş

Apple'ın 2026'da piyasaya sürmesi beklenen ilk katlanabilir iPhone'u hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. "iPhone Fold" adıyla anılması muhtemel cihazın ekran altı parmak izi okuyucusuyla geleceği öne sürülse de ünlü analist Ming-Chi Kuo bu iddiaları yalanladı. Kuo'ya göre katlanabilir iPhone'da ekran altı değil, yan tuşa entegre edilmiş Touch ID teknolojisi kullanılacak.

Katlanabilir iPhone’da Ekran Altı Parmak İzi Okuyucu Olmayacak

Ming-Chi Kuo, Apple'ın ekran altı parmak izi sensörü kullanacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Mart ayında yaptığı öngörüyü tekrarlayan Kuo, Apple'ın ekran altı ultrasonik parmak izi sensörünü tercih etme olasılığının düşük olduğunu vurguladı.

Apple'ın bu tercihi yapmasının ardında katlanabilir tasarımda daha fazla alan kazanma isteği bulunuyor. Şirket bu yaklaşımla Face ID yerine Touch ID'yi tercih edecek. Aslında bu strateji Apple için yeni sayılmaz. Bildiğiniz üzere şirket, iPad Air ve iPad mini modellerinde de yan tuşa entegre Touch ID kullanılıyor.

Yine Kuo'nun raporuna göre cihaz, kitap tarzında katlanabilir bir tasarıma sahip olacak. İçteki ana ekran yaklaşık 7.8 inç, dış ekran ise 5.5 inç boyutunda olacak. Fiyatının ise 2.000 ila 2.500 dolar aralığında olması bekleniyor. Kamera açısından ise çift arka kamera sistemi ve hem kapalı hem açık kullanım için ön kamera bulunması öngörülüyor.

Yani katlanabilir iPhone için ekran altı parmak izi sensörü iddiaları gündeme gelse de Apple'ın alan tercihi yan tuşa entegre edilecek Touch ID'den yana olacak. Cihazın çıkış tarihi ise 2026.