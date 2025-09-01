Yapay Zeka Destekli Steteskop Kalp Hastalıklarını 15 Saniyede Tespit Ediyor

Tıbbın en temel araçlarından biri olan steteskop, 200 yılı aşkın süredir doktorlar tarafından kullanılıyor. Bu kullanışlı alet her ne kadar bu süre içerisinde hafif evrimler geçirse de neredeyse hiç değişmedi. Ancak İngiltere’de geliştirilen ve kalp hastalıklarını yalnızca 15 saniyede tespit edebilen yapay zeka destekli steteskop bu durumu değiştirebilir.

İngiltere’de Yapay Zeka Destekli Steteskop Kullanılmaya Başlandı

California merkezli Eko Health tarafından üretilen yapay zeka destekli steteskop, normalden biraz farklı. Ucu ilk bakışta modern bir televizyon kumandasını andırırken yetenekleri say say bitmiyor. Normal bir steteskop, vücudunuzdaki ses dalgalarının doktorunuzun kulağına iletilmesine yarayan basit ama etkili bir alettir.

Ancak işin içinden insan faktörü olduğu için kusursuz çalışmaz. Yeni akıllı steteskop ise kalp atışındaki ve kan akışındaki en küçük değişiklikleri bile algılayabilir. Aynı anda hızlı bir EKG kaydı da alarak kalbin elektriksel aktivitesini ölçebilir. Yapılan çalışmada cihaz, 12.725 hasta üzerinde, 200’den fazla klinikte test edildi.

Sonuçlar ise şu şekilde:

Kalp yetmezliği teşhisi alma olasılığında 2 kat,

Atriyal fibrilasyon (inme riskini artıran ritim bozukluğu) teşhisi alma olasılığında 3,5 kat,

Kalp kapak hastalığı teşhisi alma olasılığında ise 2 kata yakın daha yüksek oranlara sahip oldu.

Akıllı steteskop, tıpkı klasik bir steteskop gibi göğüs üzerine yerleştiriliyor. Ancak verileri mikrofon ve sensörlerle toplayarak buluta gönderiyor, yapay zeka algoritmalarıyla analiz edip birkaç saniye içinde sonuçları ilgili sağlık personeline iletiyor. Elbette ki yapay zeka da kusursuz değil.

Cihaz üzerinde çeşitli testler yapan Imperial College London ve Imperial College Healthcare NHS Trust araştırmacıları yapay zekanın zaman zaman yanıldığının altını çiziyor. Ancak bunların neredeyse tamamı yanlış pozitif yönünde. Yani hastalığı gözden kaçırmıyor ve aşırı dikkatli davranıyor.

Elbette ki bu durumun birkaç ekstra test dışında kimseye zararı dokunmuyor. Yine de uzmanlara göre bu teknoloji gelecek vaat ediyor ve erken teşhis imkanını önemli ölçüde artırıyor. Yakın gelecekte ise yapay zekanın diğer her sektör gibi sağlık sektöründe de çok daha aktif rol oynaması bekleniyor.