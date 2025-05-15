Katlanabilir iPhone, Android'i Akıllara Getirecek!

Son günlerde Apple denildiğinde akıllara önümüzdeki ay duyurulacak iOS 19 ve Eylül ayında tanıtılacak iPhone 17 serisi geliyor. iOS 19'un final yani herkese açık sürümü de iPhone 17 piyasaya sürülünce yayınlanacak.

Katlanabilir iPhone Delikli Ekranla Gelecek!

Bu ikisini bir kenara bıraktığımızda gündemden düşmeyen bir konu daha var: Katlanabilir iPhone veya diğer adıyla iPhone Fold. Digital Chat Station tarafından Weibo'da paylaşılan bilgiye göre katlanabilir iPhone'un dış ekranında kameraya ev sahipliği yapan bir delik bulunacak.

iPhone modellerinde ekran çentiği ve dinamik ada tasarımlarını kullanan Apple daha önce sadece kameranın yer aldığı bir ekran deliğini hiç kullanmamıştı. Ancak bu tasarım bugüne kadar yüzlerce / binlerce farklı Android telefonda karşımıza çıktı ve hatta çıkmaya devam ediyor.

Yine aynı kaynağa göre katlanabilir yapıdaki iPhone'un iç ekranı ekran altı kameraya sahip 14.1:1 panelden, dış ekranı ise delikli kameraya sahip 14.6:1 panelden oluşuyor. Bunlara ek olarak son yıllarda iPhone'larda göremediğimiz parmak izi okuyucunun yani Touch ID'nin cihazın yan tarafında yer aldığı belirtiliyor.

Ming-Chi Kuo'ya göre ana ekran 7.8 inç büyüklüğünde, kapak ekranı ise 5.5 inç büyüklüğünde olacak. Hem katlanmış hem de açılmış halde kullanılabilen ön kameralarla birlikte çift arka kameranın ön plana çıkacağı Kuo'nun paylaştığı bilgiler arasında yer alıyor.

Hem delikli ekran hem de Touch ID iddiaları daha önce farklı kaynaklar tarafından gündeme getirilmişti. Digital Chat Station'da geçtiğimiz yıllarda birçok doğru iddia paylaştı. Delikli ekranın aktif kullanım esnasında görülüp görülmeyeceği ve dinamik adayı nasıl etkileyeceği şu anda bilinmiyor.

Katlanabilir iPhone seri üretim sürecinin 2026'nın dördüncü çeyreğinde başlaması bekleniyor. Fiyat beklentisi ise 2000 doların üzerinde.