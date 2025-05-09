Şaşırtan Ortaklık: Samsung, Apple’ın Katlanabilir iPhone Hayaline Destek Verecek!

Akıllı telefon dünyasının en büyük iki rakibi olan Apple ve Samsung, her ne kadar uzun yıllardır kıyasıya bir rekabet içinde olsalar da zaman zaman çeşitli iş birliğine de imza atabiliyorlar. Özellikle Apple’ın, ekran tedariki konusunda Samsung’un en büyük müşterilerinden biri olduğu biliniyor.

Gelen son bilgilere göre ABD merkezli teknoloji devi, son olarak katlanabilir akıllı telefon projesinde de Samsung'dan yardım alacak.

Katlanabilir iPhone, Galaxy Z Fold Serisinden Daha Gelişmiş Bir Ekrana Sahip Olacak

Apple’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı katlanabilir iPhone modeliyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Sızan bilgilere göre cihazda kullanılacak ekran, Samsung Display tarafından üretilecek. Ancak bu sadece sıradan bir tedarik anlaşması olmayacak. Aktarılanlara göre Apple için özel olarak geliştirilen bu panel, mevcut Galaxy Z Fold serisinde kullanılan ekranlardan daha ileri teknolojiye sahip olacak.

Yeni nesil panelin en dikkat çeken yanı, dokunmatik katmanının doğrudan ekranın içine entegre edilmesi. Bu sayede panelin yüzde 19 oranında daha ince ve aynı zamanda daha hafif olacağı belirtiliyor. Üstelik, geliştirilen üretim teknikleri sayesinde ekranın daha parlak, daha canlı renklere sahip ve yüksek görüntü kalitesi sunacağı da ortaya atılan iddialar arasında.

Apple’ın, Samsung Display’e bu özel panel için doğrudan taleplerde bulunduğu ve Samsung’un da bu isteklere uygun şekilde üretim sürecini şekillendirdiği bildiriliyor. İlginç bir detay ise, katlanabilir iPhone için geliştirilen bu panelin Temmuz ayında tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 7’de de kullanılabileceği yönünde.

Peki siz Apple'ın ilk katlanabilir telefonunda Samsung yapımı bir ekran kullanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...