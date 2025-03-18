Katlanabilir iPhone Bir Konuda Çok Can Sıkacak!

Yapay zeka ve katlanabilir cihazlar konusunda rakiplerinin gerisinde kalan Apple'ın katlanabilir bir iPhone üzerinde çalıştığını biliyoruz. Ekranda katlama izi olmayacağı ve diğer küçük detaylar dışında bu telefonun özellikleri henüz bilinmezken hem fikir olduğumuz bir konu var: Fiyat!

Katlanabilir telefon fiyatları ilk dönemlere kıyasla düşmüş olsa da halen normalin üzerinde. Bu kapsamda katlanabilir iPhone'un da birçok kullanıcının "aşırı pahalı" diyeceği bir fiyattan piyasaya çıkması bekleniyor.

Katlanabilir iPhone Fiyatı ile Can Sıkacak

Analist Tim Long, bugün İngiliz bankası Barclays'a gönderdiği yatırımcı araştırma notunda, Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'unun ABD'de 2300 dolar civarında bir başlangıç ​​fiyatına sahip olabileceğini ve bu kapsamda şimdiye kadarki en pahalı iPhone olacağını söyledi.

Bu 1199 dolar fiyat etiketine sahip olan iPhone 16 Pro Max'e kıyasla neredeyse iki katı pahalı olacağı anlamına geliyor. Long bu fiyat tahminini ekibinin donanım üreticileriyle bir araya geldiği yakın tarihli bir Asya seyahati sonrasında paylaştı.

Tedarik zincirinde 2026 sonu ile 2027 başında katlanabilir bir iPhone'un piyasaya sürülmesiyle ilgili artan tartışmalar olduğunu ancak cihazın yüksek başlangıç ​​fiyatının satış hacmini şaşırtıcı olmayan bir şekilde sınırlayacağına inandığını dile getiriyor.

Apple konusundaki tahminleri ile ünlü olan bir diğer isim Ming-Chi Kuo ise ilk katlanabilir iPhone'un fiyatının 2.000 ila 2.500 dolar arasında olacağını söylemişti. Bu kapsamda analistlerin 2000 doların üzerinde bir fiyat etiketi konusunda hem fikir olduğunu görüyoruz.

Kuo ilk katlanabilir iPhone'un 7,8 inçlik bir ana ekrana, 5,5 inçlik bir kapak ekranına, iki arka kameraya, bir ön kameraya, Face ID yerine bir Touch ID güç düğmesine ve yüksek yoğunluklu bir pile sahip olacağını söyledi. Cihazın açıldığında 4.5 mm, katlandığında ise 9 mm kalınlığa sahip olması bekleniyor.