Heyecanlandıran Gelişme: Katlanabilir iPhone'un Tanıtım Tarihi Sızdırıldı

Katlanabilir telefonlar özellikle son birkaç yıl içinde yaygınlaşarak popüler hâle geldi. Şu anda vivo, Samsung, Huawei ve Google dahil olmak üzere pek çok markanın katlanabilir telefonları bulunuyor. Apple ise henüz katlanabilir iPhone duyurmadı. Yeni sızıntı, Apple'ın ilk katlanabilir telefonunun ne zaman tanıtılacağını gözler önüne serdi.

Kısa süre önce katlanabilir iPhone'un tasarımına dair önemli bilgiler de ortaya çıktı. Telefonun içe katlanan bir tasarıma sahip olacağı öne sürüldü. Geçtiğimiz yılın aralık ayında ilk katlanabilir iPhone'un yatay olarak katlanan Fold modeli olacağı öne sürülmüştü. Yeni sızıntı, bu ihtimali güçlendirdi.

Paylaşılan bilgilere göre ekran açıldığında herahngi bir katlama izinin görünmeyecek. Kullanıcılar sanki iPad kullanıyormuş gibi bir deneyim elde edecek. Apple'ın katlanabilir iPhone ile ilgili parça ve tedarikçi kararlarını nisan ayına kadar vereceği söyleniyor. Peki, uzun süredir merakla beklenen katlanabilir iPhone ne zaman çıkacak?

Katlanabilir iPhone Ne Zaman Tanıtılacak?

Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın ilk katlanabilir telefonunun 2026 yılında tanıtılacağını iddia etti. Katlanabilir iPhone'ın donanımına dair henüz bir bilgi mevcut değil. Şirketin ayrıca yeni bir iPhone tasarımı üzerinde çalıştığı da öne sürüldü.