Apple’dan Yeni Zengin Oyuncağı: Katlanabilir iPhone’un Fiyatı Sızdırıldı!

Apple, son yıllarda katlanabilir iPhone söylentileriyle akıllı telefon dünyasının gündeminden düşmüyor. Bugüne dek bu konuda birçok iddia ortaya atıldı ve teknoloji tutkunlarının heyecanı giderek arttı. Son olarak katlanabilir iPhone fiyatı sızdırıldı.

Katlanabilir iPhone Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Mevcut bilgilere göre Apple’ın katlanabilir iPhone modeli, gelecek yıl iPhone 18 serisiyle birlikte sahne alacak. Cihazın dış kısmında 5.5 inçlik bir ekran yer alacakken, iç tarafta ise 7.8 inç büyüklüğünde yaklaşık 4:3 oranına sahip geniş bir ekran bulunacak.

Sektörde güvenilirliğiyle bilinen Instant Digital’ın sızdırdığı bilgilere göre Apple’ın katlanabilir iPhone’u 2 bin 100 ila 2 bin 300 dolar arasında bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Bu fiyat aralığı, cihazın Samsung’un popüler modeli Galaxy Z Fold 6’dan biraz daha pahalı olacağını gösteriyor.

Apple’a yakınlığıyla tanınan analist Ming-Chi Kuo, daha önce bu katlanabilir modelin 2 bin dolardan daha pahalı olacağını dile getirmişti. Son sızıntılar da Kuo’nun öngörülerini doğrular nitelikte. Üstelik Apple’ın yüksek kâr marjları göz önünde bulundurulduğunda bu fiyat etiketine pek de şaşırmamak gerekiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Katlanabilir iPhone'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.