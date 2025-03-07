Apple Katlanabilir iPhone Fiyatı Ortaya Çıktı! Resmen Bir Yıllık Kira Parası

Teknoloji devi Apple'ın uzun yıllardır üzerinde çalıştığı katlanabilir iPhone projesinin çıkış tarihi ve muhtemel fiyatı belli oldu. Yeni cihaz cüzdanları biraz zorlayacak gibi duruyor. Yenilikçi tasarım, yapay zeka desteği ve güvenlik kanadında sunduğu özelliklerle güçlü bir aday olarak öne çıkacak bu telefon fiyatına değer mi hep beraber bakalım.

Kitap Gibi Katlanabilir iPhone Tasarımı

Bu iPhone modelini kitap gibi katlamanız mümkün. "Kırışıksız" bir ekran vaadiyle ön çıkan Apple, cihazı 7.8 inç boyutunda yapmış ve iç ekranı OLED panel kaplamış.

Dış ekranın boyutu ise 5.5 inç. Katlandığı zaman 9-9.5 mm, açıldığında ise sadece 4.5-4.8 mm kalınlığında oluyor ve aşırı inceliğiyle diğer modellerin arasından sıyrılıyor. Titanyum alaşımıyla hem dayanıklı, hem de hafif bir kasaya sahip.

Menteşesinde paslanmaz çelik ve titanyum alaşımı bulunuyor. Bright Laser Technologies (BLT) tarafından sağlanan gelişmiş bir menteşe mekanizması sayesinde elinize aldığınız zaman ağırlığını hissetmeyeceksiniz bile.

Yapay Zeka Desteği Bulunuyor

Apple Intelligence, son zamanlarda şirketin en büyük kozu. Onu kullanmadığı zamanlarda da günümüzün en popüler yapay zeka geliştiricileriyle iş birliği yapıyor.

Bu telefonun pazarlama mottosu "gerçek bir yapay zeka destekli telefon" olarak öne çıkıyor. Yapay zeka; çoklu uygulama ve görev yetenekleri sunarken bunun yanı sıra birçok pratik çözümü de beraberinde getiriyor.

Telefonun kamerasına baktığımızda çift lensli bir arka kamera ve hem katlanmış hem de açık durumda kullanılabilecek ön kamera yapısına sahip olduğunu görüyoruz. Önemli detay ise cihazın Face ID özelliği olmaması. Onun yerine Apple Touch ID'si barındıran bir düğme yan tarafa yerleştirilecek ve böylece dahili alandan tasarruf edilecek—bu sayede daha büyük bir bataryaya yer açılma ihtimali var.

Katlanabilir iPhone Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın katlanabilir iPhone'un özelliklerini 2026'nın ikinci çeyreğinde netleştireceğini ve projeye resmen başlayacağını belirtiyor. Seri üretim ise 2026'nın dördüncü çeyreğinde başlayacak. Bu da cihazın 2026 sonu veya 2027 başında raflarda olması demek.

Kuo, Apple'ın 2026 yılında 3-5 milyon adet katlanabilir iPhone satmayı hedeflediğini de ekliyor. Fiyatı ise 2.000 doların üstünde olacak.

Güncel kurla 2.000 dolar neredeyse 73.000₺'ye tekabül eden etiketin ülkemizde uygulanan vergilerle birlikte daha da yüksek rakamlarla karşımıza çıkması muhtemel. Ayrıca belirttiğimiz fiyatın üstünde olma ihtimali de masada.

Bu telefon lüks sınıfına giriyor. Çünkü Apple, katlanabilir iPhone'u yalnızca bir telefon olarak değil ayrıca bir teknoloji harikası olarak öne çıkartıyor. Siz ne dersiniz; titanyum alaşımı, gelişmiş menteşe mekanizması, yapay zeka destekli özellikler ve büyük ekranlar, bu fiyatı bir nebze haklı çıkarıyor olabilir mi?