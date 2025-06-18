Şirket İçinden Sızdırıldı! Katlanabilir iPhone İçin Tarih Netleşti

Son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte geleneksel akıllı telefonların yanına katlanabilir cihazlar da eklendi. Bu yeni cihazlar pazarda dikkat çeken bir rekabet oluşturdu. Yine de standart telefonlar hala güçlü konumlarını korumaya devam ediyor.

Samsung’dan Oppo’ya, Xiaomi’den Huawei’ye kadar pek çok marka katlanabilir telefon yarışına çoktan katıldı ve çeşitli modellerle kullanıcıların karşısına çıktı. Ancak ABD merkezli teknoloji devi Apple, henüz bu alanda bir adım atmadı. Neyse ki bu sessizlik yakında bozulabilir. Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeliyle ilgili heyecan verici bir iddia ortaya atıldı.

Katlanabilir iPhone Ne Zaman Çıkacak?

Şimdiye kadar konuyla ilgili pek çok söylenti çıktı. Son olarak Apple ile ilgili güvenilir sızıntı kaynaklarından Ming-Chi Kuo'ya göre teknoloji devi, ilk katlanabilir akıllı telefonunu 2025 yılının 3 veya 4. çeyreğinde ön üretime sokacak. Bu, iPhone 17 serisinin tanıtılacağı döneme denk geliyor. Bilmeyenler için ön üretim, ürün seri üretime geçmeden önceki son test ve hazırlık aşamasıdır.

Şirket 2026'da ise modeli piyasaya sürecek. Tabii bunun bir iddiadan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Öte yandan Apple ile ilgili yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor fakat şirket halen bazı kararsızlıklar yaşıyor. Örneğin telefonun menteşe mekanizmesi bile belirsiz.

Katlanabilir iPhone ile Touch ID Geri Dönüyor

Mevcut bilgilere göre katlanabilir iPhone, 7.8 inç iç ekran ve 5.5 inç dış ekrana sahip olacak. Bununla birlikte ekran altı kamera sistemi ve delikli ön kameralar da yer alacağı söylenirken, Face ID yerine Touch ID'nın bulunacağına dair iddialar da dolaşıyor.

İddia Edilen Katlanabilir iPhone Fiyatı

Güvenilir sektör kaynaklarına göre katlanabilir iPhone fiyatının yaklaşık 2 bin 300 dolar olması bekleniyor. Ancak böyle yüksek bir etiketle piyasaya sürülürse ne kadar ilgiyle karşılaşacağı merak ediliyor. Zira rakip modeller daha ucuz. Popüler katlanabilir akıllı telefonların başlangıç fiyatları şu şekilde;

Model Başlangıç Fiyatı Samsung Galaxy Z Fold 5 1,799 dolar Huawei Mate X6 2.295 dolar vivo X Fold3 Pro 1,999 dolar Oppo Find N3 1,892 dolar

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