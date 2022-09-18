Apple Yeni Bir Pazarın Peşinde: İşte Katlanabilir iPhone Hakkında Tüm Bilinenler

Her geçen gün piyasadaki katlanabilir telefon sayısı artıyor. Samsung'un öncülüğünü yaptığı teknolojiye kullanıcılardan da hatrı sayılır derecede talep var. Son yıllarda inovatif olmaması sebebiyle eleştirilere maruz kalan Apple, katlanabilir iPhone üreterek bu eleştirilere son vermek istiyor.

Uzun yıllardır çeşitli ortaklarıyla katlanabilir telefon teknolojisi üzerine çalışan Apple'ın gelecek planları hala muamma. Fakat iPhone Flip modellerinin günün birinde mutlaka markette yerini alacağı düşünülüyor. Peki pazarın en büyük firması nasıl bir tasarımla karşımıza çıkacak?

Apple Çeşitli Katlanabilir iPhone Modelleri Üretecek

Katlanabilir telefonlar söz konusu olduğunda tahmin edebileceğiniz üzere en önemli nokta sağlamlık oluyor. Şimdiye kadarki en iyi katlanabilir telefonlar arasında görünen Galaxy Z Flip 4, 200.000 kez katlanmaya dayanacak kadar sağlam olarak geliştirildi. 2017 yılından beri teknoloji hakkında çeşitli patentler satın alan ve prototipler geliştiren Apple'ın en az Samsung seviyesine çıkmak istediği düşünülüyor.

Öte yandan Apple'ın katlanabilir telefonlara hızlı bir giriş yapmak ve çeşitli modeller üretmek istediği gelen sızıntılar arasında yer alıyor. iPhone'larda Z Flip ve Z Fold tasarımına sahip iki yeni katlanabilir telefon modelinin yanında Microsoft Surface Duo'da tanıştığımız iki ekranlı modelin de yer alacağı düşünülüyor. Uzun yıllardır iPad ile tablet tasarımı konusunda çok fazla deneyim kazanmış firma, 7.5 ile 8 inç aralığında, tablet-telefon arası bir katlanabilir tasarım üzerinde çalışıyor. Şimdiye kadar firmanın yaptığı patent başvuruları katlanabilir iPhone'ların o kadar da uzakta olmadığına işaret ediyor.

Katlanabilir iPhone'ların 2025'te Piyasaya Sürülecek!

Apple için katlanabilir telefonlarda en önemli şey yazılım desteği olacak. Günümüze kadar her zaman eşsiz tasarımlarıyla öne çıkan firmanın katlanabilir telefonlarda da fark yaratmaya çalışacağı düşünülüyor. Yeni iPhone modellerinin 2022 yılında duyurulması bekleniyordu. Fakat pandemi döneminde Apple böylesine radikal bir hamleyi ertelemiş olabilir. Firmanın şimdiye kadar ürettiği en az 3 farklı prototip cihaz olduğu da daha önceden gelen sızıntılar arasında. Katlanabilir iPhone'lar hakkında çoğu bilginin spekülasyon seviyesinde kaldığını belirtmekte fayda var. Ancak bu teknolojiye uzun süredir yatırım yapan Apple'ın en azından bir cihaz ile şansını deneyeceği düşünülüyor. Uzmanlara göre katlanabilir iPhone'lar için en yakın tarih Şubat 2025.

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