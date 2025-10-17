Katlanabilir iPhone Gelmeden iPhone 18 Değişiyor: İşte Apple'ın Planı!

Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modelini gelecek yıl piyasaya sürmesi bekleniyor. Şirkete yakın kaynaklar bu katlanabilir cihazın Eylül 2026’da tanıtılacak iPhone 18 serisinin bir parçası olacağını öne sürüyor. Koreli haber kaynağı The Elec ise Apple’ın henüz menteşe gibi kritik bileşenlerin tasarımını ve teknik özelliklerini netleştirmemesi nedeniyle katlanabilir iPhone lansmanının 2027’ye ertelenebileceğini bildiriyor.

Haberdeki bilgiler, bu hafta başında yayımlanan Mizuho Securities raporuna dayanıyor. Japon analistler, Apple’ın önemli parçaların tasarımını henüz tamamlamamış olması nedeniyle 2026’nın üçüncü çeyreğinde seri üretime geçip Eylül’de lansman yapmasının zor olacağını belirtiyor.

Mizuho Securities, katlanabilir iPhone için beklenen panel üretim hacminin 13 milyondan önce 11 milyona, ardından 9 milyona düşürüldüğünü ifade ediyor. Analistlere göre Apple, katlanabilir iPhone’u planlandığı gibi 2026’da piyasaya sürse bile toplamda 5 ila 7 milyon adet üretim kapasitesini aşamayacak.

iPhone 18 Serisinde Neler Olacak?

Yeni raporlara göre Apple, iPhone 18 serisinde “standart” model sunmayacak. Daha uygun fiyatlı seçeneğin 2027 baharında iPhone 18e ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Eylül ayında ise iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Fold modellerinin duyurulması öngörülüyor.

Mizuho Securities’in tahminleri de bu yönde. Apple’ın katlanabilir iPhone’u gelecek yıl tanıtıp çıkış tarihini daha ileri bir tarihe ertelemesi de olası. Analistler, sınırlı üretim miktarı ve standart modelin seriden çıkarılması nedeniyle Apple’ın 2026 iPhone satışlarının düşebileceğini belirtiyor.

Apple’ın 2026’da 229 milyon adet iPhone satması bekleniyor. Bu, 2025’teki 246 milyon adetlik tahmine göre yüzde 7’lik bir düşüş anlamına geliyor. 2025 iPhone modellerinin beklenenden daha iyi sattığı, ancak iPhone Air’in bu performansın gerisinde kaldığı raporda yer alan bir diğer detay.

Şirketin bu yıl toplamda 94 milyon cihaz üreteceği tahmin ediliyor. Bu da ilk tahminin 6 milyon üzerinde. 2027’de çıkması beklenen standart iPhone 18 modelinin ilk yılında yaklaşık 20 milyon adet satabileceği öngörülüyor. Toplam iPhone üretimi ise 2027’de 252 milyon adede ulaşarak, 2015’ten bu yana en yüksek seviyeye çıkabilir.

Katlanabilir iPhone Özellikleri

Analistlere göre katlanabilir iPhone, 7.58 inçlik katlanabilir ana ekran ve 5.38 inçlik dış ekranla gelecek. Cihazda polarizer’ı ortadan kaldıran CoE (Color filter on Encapsulation) teknolojisi, 1-120Hz ProMotion destekli LTPO OLED paneller ve delikli (hole-punch) ekran tasarımı bulunacak. Ancak delikli ekranın hangi panelde yer alacağı veya kamera boyutunun ne olacağı henüz bilinmiyor.

Apple’ın, gelecekteki iPhone modellerinde Face ID bileşenlerini ekran altına yerleştirmeyi planladığı konuşulsa da, bu teknolojinin katlanabilir iPhone’a dahil olup olmayacağı net değil. Ekran üretiminin Samsung Display tarafından yapılacağı belirtiliyor.

Mizuho Securities, katlanabilir iPhone için net bir fiyat paylaşmadı; ancak fiyatın 2.000 doların üzerinde olabileceğini, yani Samsung ve Google’ın katlanabilir modelleriyle benzer seviyede olacağını öne sürüyor. Söylentilere göre, katlanabilir iPhone modelleri 2027’ye kadar daha uygun fiyatlı hale gelebilir.

Tüm bunlara ek olarak Apple 2027’de piyasaya çıkması beklenen iPhone 19 veya 20 serisi kapsamında 20. yıl özel teknolojileri üzerinde de çalışıyor.