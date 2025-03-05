M4 İşlemcili MacBook Air Tanıtıldı! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Apple, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda bir süre önce iPhone 16e modeliyle karşımıza çıkan ve dün de M3 işlemcili iPad Air'i tanıtan şirket, şimdi de merakla beklenen M4 işlemcili MacBook Air'i tanıttı. Peki M4 MacBook Air özellikleri ve fiyatı neler?

M4 MacBook Air Özellikleri

M4 MacBook Air, tıpkı serinin bir önceki modeli gibi 13 inç ve 15 inç olmak üzere iki farklı seçenek ile satışa çıktı. Aynı zamanda bu boyutlara ek olarak 10 Çekirdekli CPU 8 Çekirdekli GPU ve 10 Çekirdekli CPU 10 Çekirdekli GPU gibi tercihler ve farklı RAM seçenekleri de mevcut. M4 MacBook Air'in başlangıç fiyatı ise 49.999 TL olarak açıklandı.

M4 MacBook Air, Apple'ın M2 Air ile geçtiği tasarım anlayışını sürdürüyor ve selefine kıyasla tasarım konusunda herhangi bir fark sunmuyor. 13.6 inç boyutunda IPS bir panel ile gelen bilgisayar, 2560 x 1664 çözünürlüğe ve 500 nit parlaklık değerine sahip. İnç başına düşen piksel yoğunluğu yani PPI ise 224.

Daha büyük ekran isteyenler için ise 15.3 inç bpyutunda 2880 x 1864 çözünürlüğe ve aynı PPI oranına sahip bir seçenek mevcut. Ne yazık ki her iki versiyonda da ekran hala 60 Hz ve artırma seçeneği bulunmuyor.13 inç olan modelde M4'ün üç farklı konfigürasyonu bizleri karşılarken, 15 inç versiyonda da durum benzer.

Söz konusu konfigürasyonlar, CPU-GPU çekirdeklerine ek olarak RAM ve depolama alanı gibi özelliklerde farklılıklara yol açıyor. Ancak hepsi Apple'ın M4'ünü baz alıyor. RAM tarafında ise Apple'ın yeni standartı olan 16 GB başlangıç olurken, 24 ve 32 GB özelleştirmeleri de mümkün.

Depolamada ise aldığınız modele göre değişmekle birlikte 256 GB'tan 2 TB'a kadar seçenekler mevcut. Kullanım süresi konusunda daima iddialı olan Apple, M4 işlemcili MacBook Air'de 18 saate kadar online video izleme süresi sunan 53.8 watt-saatlik bir batarya kullanılıyor. Söz konusu pil ideal bir adaptörle 70 W hızla şarj olabiliyor.

Ancak kutunun içerisinde ekstra para ödemediyseniz baz modelde 30 W'lık bir adaptör, diğerlerinden ise 35 W'lık bir adaptör çıkıyor. Bağlantı seçeneklerine baktığımızda ise MagSafe 3 şarj portu, 3,5 mm kulaklık jakı ve İki adet Thunderbolt 4 (USB‑C) bağlantı noktası bizleri karşılıyor. Ürün gök mavisi, gümüş, yıldız ışığı ve gece yarısı olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile geliyor.

M4 MacBook Air Fiyatı

M4 MacBook Air modellerinin fiyatı ise şu şekilde:

13 İnç M4 MacBook Air

10 çekirdekli CPU 8 çekirdekli GPU, 16 GB RAM ve 256 GB depolama seçenekli M4 MacBook Air: 49.999TL

10 çekirdekli CPU 10 çekirdekli GPU, 16 GB RAM ve 512 GB depolama seçenekli M4 MacBook Air: 59.999TL

10 çekirdekli CPU 10 çekirdekli GPU, 24 GB RAM ve 512 GB depolama seçenekli M4 MacBook Air: 69.999TL

15 İnç M4 MacBook Air