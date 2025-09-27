Apple, Katlanabilir iPhone lie Sınırları Zorluyor! Ultra İnce Olacak

Katlanabilir telefonlar son yıllarda hızla yaygınlaştı. Pek çok üretici bu pazara adım atarken Apple şimdiye kadar sessiz kaldı. Ancak son söylentiler, bunun yakında değişeceğini gösteriyor. Teknoloji devinin 2026’da tanıtması beklenen ilk katlanabilir iPhone’u “iPhone Fold”, teknoloji dünyasında büyük heyecan yaratıyor. Son gelen bilgilere göreyse cihaz, yakın zamanda çıkan ultra ince iPhone Air’den bile daha ince olacak. İşte detaylar…

Katlanabilir iPhone, iPhone Air'den Daha İnce Olacak

Önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen katlanabilir iPhone’un 5,6 mm kalınlığındaki iPhone Air’den yaklaşık yüzde 20 daha ince olacağı söyleniyor. Ancak bu incelik yalnızca cihaz açıkken geçerli olacak. İddialara göre model kapalıyken 9-9,5 mm, açıkken ise 4,5-4,8 mm kalınlığa sahip olacak.

Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan Ming-Chi Kuo da daha önce benzer bilgiler paylaşmıştı. Bu nedenle söz konusu söylentinin doğru çıkma ihtimali oldukça yüksek görülüyor.

Model Kalınlık iPhone 17 7,95 mm iPhone Air 5,64 mm iPhone 17 Pro 8,75 mm iPhone 17 Pro Max 8,75 mm iPhone Fold (açık) 4,5-4,8 mm iPhone Fold (kapalı) 9-9,5 mm

Beklenen Katlanabilir iPhone Özellikleri

İşlemci: A18 Pro

A18 Pro Ekran: OLED

OLED Kalınlık: Açıkken 4,5-4,8 mm, kapalıyken 9-9,5 mm

Açıkken 4,5-4,8 mm, kapalıyken 9-9,5 mm Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7

