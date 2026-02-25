Katlanabilir iPhone'un Ekran Sırrı Ortaya Çıktı!

Yeni bir teknolojiyi doğrudan kullanıcılarla buluşturmak yerine belirli bir olgunluğa ulaşmasını bekleyen Apple, katlanabilir telefonlar konusunda da benzer bir strateji izledi. Samsung başta olmak üzere birçok Android üreticisi gelişmiş katlanabilir modelleri pazara sunmuş olsa da Apple'dan henüz resmi bir hamle gelmedi.

Ancak bu durum, şirketin katlanabilir telefon pazarına girmeyeceği anlamına gelmiyor. Katlanabilir iPhone ya da global adıyla iPhone Fold hakkında her geçen gün yeni sızıntılar ortaya çıkıyor. Katlanabilir iPhone'un bu yıl piyasaya çıkması beklenirken son bilgiler ekran teknolojisine dair önemli detaylar içeriyor.

Katlanabilir iPhone'da Katlama İzi 0,15 mm’nin Altında Olacak

Apple’ın bu alanda temkinli davranmasının arkasındaki en önemli nedenlerden birinin ekran katlama izi olduğu uzun süredir konuşuluyor. Şirketin, bu yıl Samsung tarafından tedarik edilecek ve neredeyse kırışıksız olarak tanımlanan yeni nesil bir katlanabilir panel sayesinde iPhone Fold modelini tanıtması bekleniyor.

Çin kaynaklı son sızıntıya göre ekranın teknik detayları da netleşmiş durumda. İddialara göre kırışıklık derinliği 0,15 mm’nin altında, katlanma açısı ise 2,5 derecenin altında olacak.

Bu da iPhone Fold’un teknik olarak tamamen izsiz bir ekranla gelmeyeceği, ancak mevcut katlanabilir modellere kıyasla çok daha iyi bir deneyim sunacağı anlamına geliyor.

Öte yandan iPhone Fold’un, Eylül ayında iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile birlikte tanıtılması bekleniyor. iPhone 18 ve iPhone 18e modellerinin ise 2027 yılının ilkbahar döneminde piyasaya sürüleceği konuşuluyor.

Tasarım tarafında cihazın, iki sensörlü ve iPhone Air’i andıran bir kamera adasıyla geleceği ifade ediliyor. Kimlik doğrulama için ise çerçevenin sağ kısmındaki güç tuşuna entegre edilmiş Touch ID kullanılabilecek.