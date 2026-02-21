Katlanabilir iPhone İçin Tanıtım Tarihi Netleşti! 7,8 inç Ekranı Olacak

Apple, yakında katlanabilir telefon pazarına girmeye hazırlanıyor. Uzun bir süredir gündemden düşmeyen ilk katlanabilir iPhone modeli için geri sayım başladı. Kitap şeklinde katlanacak bu telefon için iddialar da durmak bilmiyor. Son olarak yeni mobil cihazın tanıtım tarihi netleşti. işte beklenen katlanabilir iPhone tanıtım tarihi...

iPhone Fold Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple, yeni akıllı telefonlarını genellikle her yılın eylül ayında tanıtır. Ancak bu seneki planda çok fazla ürün olacağı için bir değişikliğe gidiyor. Buna göre iPhone 18 serisinin Pro modelleri eylül ayında, standart modelse önümüzdeki yıla kalacak. Peki iPhone Fold bu takvimin neresinde?

Yeni bir rapora göre katlanabilir iPhone, beklendiği gibi iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile birlikte piyasaya sürülecek. Yani eylül ayında karşımıza çıkacak. Mevzubahis modelin ekran üretimi ise temmuz ayı itibarıyla başlayacak. Eylül ayına daha çok var. Bu da önümüzdeki haftalarda pek çok yeni sızıntı görebileceğimiz anlamına geliyor.

Beklenen iPhone Fold Özellikleri

İç Ekran Boyutu: 7,8 inç

7,8 inç Kapak Ekranı Boyutu: 5,3 inç

5,3 inç Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED

LTPO Super Retina XDR OLED Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz İşlemci: A20 Pro

A20 Pro RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya: 5.500 mAh

5.500 mAh Arka Kamera: 48 MP ana kamera + 48 MP ultra geniş açılı sensör

48 MP ana kamera + 48 MP ultra geniş açılı sensör Ön Kamera: 18 MP

Daha önce ortaya çıkan iddialara göre iPhone Fold, 7,8 inç büyüklüğünde bir iç ekrana ve 5,3 inçlik kapak ekranına sahip olacak. Her iki panelin de LTPO Super Retina XDR OLED teknolojisini kullanacağı belirtilirken, 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir ekran deneyimi sunması bekleniyor.

A20 Pro işlemciden güç alacak akıllı telefon, 12 GB RAM ile gelecek. Depolama alanı seçenekleri ise 256 GB / 512 GB / 1 TB olacak. Ayrıca 5.500 mAh kapasitesinde bataryadan güç çekecek. Ön tarafında 18 MP özçekim kamerasına yer verecekken, arka taraftaysa 48 MP + 48 MP şeklinde ikili kurulum bulunacak.

Apple'ın Rakipleri de Boş Durmuyor

Apple'ın yeni iPhone Fold modelini sadece kullanıcılar takip etmiyor. Öyle ki rakip üreticiler de gelişmeleri yakından izliyor. Yakın zamanda ortaya atılan söylentilere göre Samsung, ABD'li şirketin ilk katlanabilir cihazına doğrudan rakip olacak Galaxy Z Wide Fold adlı bir model üzerinde çalışıyor.

Öte yandan Apple'ın katlanabilir iPhone ekranı için Samsung ile çalıştığını da söyleyelim. Tam bu noktada oldukça şaşırmış olabilirsiniz ancak buna pek de şaşırmamak gerekiyor. Zira iki şirket telefon cephesinde kıyasıya rekabet etse de donanım tarafında iş birlikleri yapıyor. Çünkü firmalar arasında bir alışveriş yani para söz konusu.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.