Katlanabilir iPhone'un Fiyatı Sızdırıldı: Türkiye'de Ne Kadar Olacak Hesapladık

Katlanabilir akıllı telefonların sayısı her geçen gün artıyor. Günümüzde başta Samsung ve Huawei olmak üzere birçok farklı üretici, çeşitli şekil ve boyutlarda katlanabilir telefon modellerini piyasaya sürdü. Ancak bu oyuna henüz dahil olmamış büyük bir isim var. Ancak çok uzun süre beklememize gerek yok. Apple'ın da bir süredir katlanabilir iPhone üzerinde çalıştığı biliniyor. Son olarak bu iPhone'un maliyeti ortaya çıktı.

Katlanabilir iPhone, 2026'ta 2.299 Dolar Fiyat Etiketiyle Çıkacak

Bildiğiiniz üzere Apple, uzun zamandır ürünlerinde inovasyondan önce stabiliteyi ön planda tutan bir yaklaşım sergiliyor. Bu nedenle ilk Galaxy Z modelinin piyasaya çıkmasından altı yıl sonra 2025'te bile hala bir katlanabilir iPhone modeli tanıtmış değil. Ancak bu durumun 2026 yılı itibarıyla değişmesi bekleniyor.

Sektör analistleri, Apple'ın Samsung Galaxy Z Fold 8'e rakip olacak ilk katlanabilir akıllı telefonunu önümüzdeki yıl piyasaya süreceğini öne sürüyor. Üstelik iddialar bununla da sınırlı değil. İngiliz finans devi Barclays'in üst düzey yöneticilerinden Tim Long, katlanabilir iPhone'un fiyatına dair bir tahmin de paylaştı.

Tabii ki son karar Apple'a ait ancak Long'un bu tahmini boş bir spekülasyon değil. Yaptığı hesaplamalar, ürünün Apple'a olan maliyetine, şirketin olası kazanç beklentilerine ve diğer detaylara dayanıyor. Long'a göre Apple, ilk katlanabilir iPhone'un fiyatını 2.299 dolar (yaklaşık 88 bin TL) olarak belirleyecek.

Bu halihazırda küçük bir servet olsa da Türkiye fiyatı çok daha korkunç olacak. Bildiğiniz üzere Türkiye'de akıllı telefonlardan Kültür Bakanlığı payı, TRT bandrolü, ÖTV ve tüm bu vergiler eklenmiş fiyatından KDV ödüyoruz. Bu da özellikle yüksek fiyatlı modellerde yüzde 103 seviyesinde bir vergi yükü anlamına geliyor.

Tüm bu bildiklerimizden yola çıkarak katlanabilir iPhone'un 2.299 dolar fiyatını baz aldığımızda ortaya çıkan Türkiye fiyatı ise şu şekilde:

Açıklama Tutar Vergisiz fiyat 87.461,30 TL Kültür Bakanlığı (%1) 874,60 TL TRT bandrolü (%12) 10.600,30 TL ÖTV (%50) 49.468,10 TL KDV (%20) 29.680,90 TL Toplam vergi (%103.6) 90.623,90 TL Tahmini satış fiyatı 178.085,20 TL

Gördüğünüz üzere tahminler doğruysa katlanabilir iPhone güncel kur ve vergiler ile Türkiye'de en az 178 bin TL'den satılacak. Ne yazık ki tam da bu nedenle bu model pek çok insan için daha da erişilemez olacak. Fiyatına rağmen nasıl bir performans ve özellikler sunaağını ise zaman gösterecek.