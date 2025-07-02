Apple'dan Katlanabilir iPhone Atağı: Kritik Eşiği Aştı!

Katlanabilir akıllı telefon pazarında Samsung’dan Oppo’ya, vivo’dan Xiaomi’ye kadar neredeyse herkes çoktan sahneye çıktı. Yıllardır peş peşe modeller üreten bu markalar arasında hala katlanabilir telefon sunmayan tek dev ise Apple’dı.

Android tarafında rekabet giderek artıyorken Apple da bu treni kaçırmamak için birkaç yıl önce kolları sıvamıştı. Son gelen bilgilerle birlikte teknoloji devinin katlanabilir iPhone’u için geri sayım artık resmen başladı. İşte ayrıntılar...

Katlanabilir iPhone Gelecek Yıl Piyasaya Sürülecek

Şirkete parça tedarik eden firmadan sızan son detaylara göre Apple, katlanabilir iPhone prototipini geçtiğimiz ay test etmeye başladı. Bu prototipin yıl sonuna kadar tamamlanacağı ve ardından Mühendislik Doğrulama Testi (EVT) sürecine geçeceği konuşuluyor. Planlarda bir aksama olmazsa bu cihaz iPhone 18 serisiyle birlikte Eylül 2026’da tanıtılacak.

Daha önceki iddialara göre Apple’ın katlanabilir modeli, Samsung imzası taşıyan 7,8 inç OLED ekranla gelecek. Ekran altı kameraya ve yan tarafa konumlandırılmış Touch ID'ye sahip olacak cihazda Face ID yer almayacak. Ayrıca katlanma izi minimum seviyede tutulacak.

Katlanabilir iPhone Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Apple denince ilk akla gelenlerden biri de hiç şüphesiz yüksek fiyatlar. Şu anda konuşulan rakamlar ise katlanabilir iPhone’un 2 bin 100 ila 2 bin 300 dolar bandında satışa sunulacağı yönünde. Yani rakiplerinden pahalı olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple, bu hamleyle geri kaldığı pazara yetişebilir mi? Katlanabilir iPhone’dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.