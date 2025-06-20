Apple'ın Katlanabilir iPhone'u, Samsung İmzası Taşıyacak!

Apple, son aylarda katlanabilir iPhone iddialarıyla akıllı telefon dünyasının merkezine oturmuş durumda. Bu pazara rakiplerinden daha geç adım atacak olsa da şirket, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son gelen bilgilere göre firma, önümüzdeki yıl ilk katlanabilir iPhone modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

Öte yandan Apple’ın yıllardır ekran üretiminde iş birliği yaptığı Samsung, bu yeni modelde de kritik bir rol üstlenecek. Güney Koreli teknoloji devinin imzası, katlanabilir iPhone’un ekran teknolojisinde de yer alacak gibi görünüyor. işte ayrıntılar!

Samsung, Katlanabilir iPhone İçin Ekran Üretecek

Apple ile ilgili güvenilir sızıntı kaynaklarından Ming-Chi Kuo'nun paylaşımına göre teknoloji devi, 2026'nın ikinci yarısında seri üretime başlayacak. Şu anda ise telefonu geliştirme aşamasında. Zira firmanın henüz menteşe sistemine bile karar veremediği söyleniyor. Ancak ekran özellikleri netleşti.

Aynı kaynağın aktardığı bilgilere göre Apple, katlanabilir iPhone için Samsung’dan şimdiden 7 ila 8 milyon adet ekran paneli siparişi verdi. Bu rakamın toplamda 15 ila 20 milyona ulaşması bekleniyor.

Teknoloji dünyasını yakından takip edenlerin bildiği gibi Apple ile Samsung arasında uzun yıllardır süregelen bir rekabet var. Bu nedenle Apple’ın ekran tedariki konusunda Samsung’a yönelmesi bazılarını şaşırtabiliyor.

Ancak bu durum aslında pek de şaşırtıcı değil. Zira Apple ile Samsung arasındaki ticari ilişki uzun yıllardır devam ediyor. Söz konusu teknoloji olunca rekabet bir kenara bırakılıyor ve kalite, üretim kapasitesi ve güvenilir tedarik gibi faktörler öne çıkıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Katlanabilir iPhone modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.