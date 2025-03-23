Apple, Katlanabilir iPhone'da Sıvı Metal Teknolojisini Kullanacak: İyi de Neden?

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın bir süredir üzerinde çalıştığı yeni katlanabilir iPhone ile ilgili yeni söylenti ve sızıntılar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak sızdırılan fiyat bilgisiyle karşımıza çıkan cihaz, şimdi ise katlanabilir ekranında kullanılacak ilginç bir teknolojiyle konuşuluyor.

Aktarılanlara göre Apple, ilk katlanabilir akıllı telefon modelinde şimdiye kadar eşine az rastladığımız sıvı metal menteşe teknolojisini tercih edecek. Bu yeni teknoloji sayesinde cihazın daha dayanıklı olacağı ve ekran kırışıklıklarının azalacağı söyleniyor.

Apple Katlanabilir iPhone'un Ekranı İçin Sıvı Metal Teknolojisine Güvenecek

Sektörel kaynaklara göre Apple'ın yeni katlanabilir telefonunda kullanacağı sıvı metal menteşe teknolojisi yeni telefona iki büyük avantaj sağlayacak. Söz konusu teknolojinin cihazın dayanıklılığını büyük oranda artıracağı, aynı zamanda ekranda oluşabilecek kırışıklıkları da büyük ölçüde azaltacağı bildiriliyor.

Aktarılanlara göre cihazda tercih edilecek sıvı metal menteşe, ekranın düzgünlüğünü korumak ve katlanma sırasında oluşabilecek kırışıklıkları minimize etmek amacıyla özel bir kalıp döküm işlemiyle üretilecek. İlginç bir şekilde, mevcut malzemenin adına rağmen akışkan bir yapıya sahip olmadığı belirtiliyor. Aktarılanlara göre sıvı terimi, metalin döküm işlemi sırasındaki amorf atomik yapısından geliyor.

Kullanılmaya hazır olduğunda oldukça sert ve dayanıklı yapısına karşın, katlanma gibi hareketlerde oldukça esnek hareket edebilen menteşenin uzun yıllardır Apple'ın planları arasında olduğunu söylemek mümkün. Sıvı metal teknolojisine yatırım yapmak için 2010 yılında LiquidMetal şirketini satın alan Apple, bu teknolojiyi şimdiye kadar bazı iPhone modellerinin SIM kartı çıkarma aracında ve Apple Watch cihazlarının bazı parçalarında kullandı.

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