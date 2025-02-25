Samsung Galaxy Z Fold 7'nin Görüntüleri Sızdırıldı! Çok İnce Olacak

Samsung Galaxy Z Fold 6 modeli geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtıldı. Yapılan tanıtımın ardından serinin yeni telefonu Galaxy Z Fold 7 ile ilgili sızıntılar yaşanmaya başladı. Bu kez ise telefonun görüntüleri gün yüzüne çıktı.

Samsung Galaxy Z Fold 7 İnce Tasarımı ile Dikkat Çekiyor

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un üzerinde çalıştığı yeni katlanabilir telefona dair render görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere baktığımızda Galaxy Z Fold 7 modelinin genel olarak Galaxy Z Fold 6'ya benzer bir tasarım ile geleceğini görüyoruz.

İki telefon arasındaki en büyük fark ise incelik olacak. Yeni telefonun katlanmamış hâlinin 4,5 mm, katlanmış hâlinin ise 9,5 mm kalınlığında olacağı söyleniyor. Galaxy Z Fold 6 modelinin katlanmamış Hâli 5,6 mm, katlanmış hâli ise 12,1 mm kalınlığında.

Yeni katlanabilir telefonda 4.400 mAh batarya kapasitesinin yer alacağı öne sürüldü. Serinin önceki modelinde de aynı batarya kapasitesi mevcut. İddiaya göre Fold 7 modeli 8,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. İkinci ekranın ise 6,5 inç büyüklüğünde olacağı söyleniyor.

Eğer bu iddia doğruysa önceki telefondan daha büyük bir ekran göreceğiz. Önceki telefonun ekranı 7,6 inç, ikinci ekranı ise 6,3 inç büyüklüğünde. Fold 7'nin Snapdragon 8 Elite işlemcisine sahip olması bekleniyor.