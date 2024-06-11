Katlanabilir iPhone'un Tasarımı Hakkında Heyecanlandıran Gelişme!

Apple, katlanabilir cihazlar dünyasına henüz adım atmamış olabilir, ancak teknoloji devinin bu alanda çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor. Piyasalardan gelen yeni bir yatırımcı notunda, Haitong International analisti Jeff Pu, Apple’ın katlanabilir cihaz planları hakkında daha fazla detay sunuyor.

Pu’ya göre, Apple’ın 2026 yılında piyasaya sürmeyi planladığı 7.9 inçlik katlanabilir cihaz, “wrap around foldable design” olarak adlandırılan özel bir tasarıma sahip olacak.

Katlanabilir iPhone Nasıl Görünecek?

Geçtiğimiz ay Apple’ın katlanabilir cihaz takvimini ilk kez açıklayan Pu, şirketin 2025 yılında 20.3 inçlik hibrit bir katlanabilir cihazı, 2026 yılında ise katlanabilir bir iPhone'u piyasaya sürmeyi planladığını belirtmişti.

Daha önce Ming-Chi Kuo, Apple’ın 20.3 inçlik katlanabilir bir MacBook üzerinde çalıştığını rapor etmişti. Ross Young da Apple’ın 2026 veya 2027 yılına kadar piyasaya sürülmesi planlanan 20 inçlik katlanabilir hibrit bir cihaz geliştirdiğini bildirmişti.

Pu, bugünkü yatırımcı notunda Apple’ın 7.9 inçlik katlanabilir iPhone’unun Huawei Mate Xs 2’ye benzer bir "wrap around foldable design" tasarımına sahip olacağını belirtiyor. Bu tasarım, cihazın ekranının cihazın etrafını sararak katlanabilmesini sağlıyor.

Pu, ayrıca Apple’ın 20.3 inçlik katlanabilir MacBook’unun Lenovo’nun 16.3 inçlik dokunmatik ekranlı katlanabilir dizüstü bilgisayarı ThinkPad X1 Fold’a benzer olabileceğini ifade ediyor.

Jeff Pu, Apple’ın katlanabilir cihazları hakkında ek detaylar sunmasa da, 7.9 inçlik cihazın 2026 sonunda, 20.3 inçlik cihazın ise 2025 sonunda seri üretime geçeceğini yineledi.

Apple’ın katlanabilir cihazlar konusunda yaptığı bu çalışmalar, teknoloji dünyasında büyük bir merak uyandırıyor. Katlanabilir cihazların piyasaya sürülmesiyle birlikte Apple’ın bu alanda nasıl bir yenilik getireceği büyük bir merak konusu.