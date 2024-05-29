Katlanabilir Motorola Razr 50'den Yeni Bilgiler!

Akıllı telefon pazarında rekabetçi bir marka olmasa da yeni cihazlar geliştirmeye devam eden Motorola son dönemde yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Kısa süre önce TENAA tarafından doğrulanan Motorola Razr 50 bu kez performans testinde boy gösterdi.

Motorola Razr 50 Performans Testi Sızdırıldı

Geekbench 6.3.0 sürümünün tek çekirdek testinden 1033, çoklu çekirdek testinden ise 2751 puan alan Razr 50'nin dört adet 2 GHz hızında ve dört adet 2.5 GHz hızında olmak üzere toplam sekiz çekirdekli bir işlemciden güç aldığını görüyoruz.

Bu test sonuçları Qualcomm'un 4 nm fabrikasyon süreci ile üretilen Snapdragon 6 Gen 1'in verdiği sonuçlara oldukça yakın. Tahminler ise Razr 50'nin MediaTek 7300X platformundan güç alacağı yönünde.

8 GB RAM ve Android 14 işletim sistemi ile geleceği iddia edilen telefonda, 3950 mAh'lık bir bataryanın yer almasını bekliyoruz. Motorola'nın Razr 40 Ultra ile benzer şekilde 3.6 inçlik kapak ekranına yer vermesi beklenilen Razr 50 önümüzdeki günlerde tanıtılacak.