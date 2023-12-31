Katlanabilir Telefonlar Hayal Kırıklığı Oldu: Kullanıcılar İlgi Göstermedi!

Tüm büyük akıllı telefon üreticileri, mobil cihaz pazarını canlandırmak adına katlanabilir modellerle umutlu olmasına rağmen Financial Times'ın raporuna göre cihazlar hala kitlesel tüketici ilgisini yakalayamıyor.

Pazar Beklentilerin Altında!

Honor X50 Pro'nun tanıtımına rağmen yatay ya da dikey açılabilen ekranlara sahip katlanabilir cihazlar piyasaya sürülmelerinin üzerinden beş yıl geçmesine rağmen küresel akıllı telefon satışlarının yüzde 1'inden biraz fazlasını elde edebildi.

Samsung katlanabilir akıllı telefonlar konusundaki lider konumunu sürdürse de Motorola, Huawei ve Honor gibi markalar pazarı canlandırmak ve tüketicileri çekmek adına katlanabilir cihazlara odaklanmış durumda.

Apple'ın henüz bu kategoriye dahil olmamış olması dikkat çekiyor. Diğer taraftan Oppo, Xiaomi ve Google gibi markaların katlanabilir modelleri piyasaya sürmüş olmalarına rağmen tüketicilerin hala bu cihazların sağlamlığına olan güvensizliği devam ediyor.

Yüksek maliyeti esnek ekran ve menteşe mekanizmalarının dayanıklılığına duyulan endişeler, tüketicileri katlanabilir telefonlara yönlendirmekte zorlanıyor.

Samsung'un Counterpoint Research analistlerinin 2027 tahminine dayanarak katlanabilir modellerin 600 dolar ve üzeri fiyatlı akıllı telefon segmentindeki payının artacağına dair umutlarına rağmen pazarın beklentilerin altında kaldığına dair veriler dikkat çekiyor.

Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz!