Şarkıcı Katy Perry Uzaya Gidecek! Detaylar Belli Oldu

Dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Katy Perry, ilginç bir karar aldı. ABD'li şarkıcı bu karar doğrultusunda uzay yolculuğu yapacak. Yolculuk, havacılık ve uzay şirketi Blue Origin tarafından gerçekleştirilecek.

Uzay Yolculuğunun Detayları Belli Oldu

İş insanı Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi, New Shepard programı kapsamında yeni bir uzay yolculuğu gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu yolculuk şirketin 11. insan uçuşu, toplamda ise 31. uçuşu olacak.

Yolculuk yapacak ekip tamamen kadınlardan oluşacak. Bunlar arasında Bezos'un nişancısı Lauren Sánchez, şarkıcı Katy Perry, bilim insanı Amanda Nguyen, girişimci Aisha Bowe ve film yapımcısı Kerianne Flynn gibi önemli isimler olacak.

Uzay seyahatinin 11 dakika süreceği belirtildi. Uçuşa dair paylaşılan detaylar bunlarla sınırlı. Uçuşun tam olarak hangi tarihte gerçekleşeceği bilinmiyor ancak bahar aylarında yapılması planlanıyor.

Jeff Bezos tarafından 2000 yılında kurulan Blue Origin, 2021 yılından bu yana uzay turizmi kapsamında uçuşlar gerçekleştiriyor. Şirketin genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde yer alıyor.