Darboğazdaki Volkswagen, Şimdi de Vergi Kaçakçılığıyla Suçlanıyor!

Uzun bir süredir maddi darboğazda olan Volkswagen için bugünlerde "Başı beladan kurtulmuyor." cümlesini söyleyebiliriz. Zira alman otomotiv devi, kendi içinde yaşadığı sorunlar bir yana dursun, dünyanın pek çok farklı yerinde çeşitli suçlamalarla da sık sık gündeme geliyor.

Son olarak şirketle ilgili bir çarpıcı iddia daha Hindistan'dan geldi. Ülkedeki savcılar, otomobil üreticisini vergi kaçırmak için bir dizi usulsüzlüğe imza attığını öne sürüyor.

Volkswagen, Hindistan'da 2.8 Milyar Dolar Para Cezasına Çarptırılabilir

Asya ülkesinde dev markaya yönelik açılan davada, Volkswagen'in ülkeden vergi kaçırmak adına 12 yıl boyunca usulsüzlük yaptığı iddia ediliyor. Savcılar, söz konusu usulsüzlüklerin Hindistan'a ithal edilen otomobil parçaları ile ilgili olduğunu ve şirketin gümrük yetkililerini yanıltmak için ülkeye getirdiği araç parçalarını yanlış şekilde sınıflandırdığını belirtiyor.

Davaya göre Volkswagen, bu yolla 12 yıl boyunca ödemesi gereken vergi miktarının yaklaşık yüzde 35'inden sıyrılmış durumda. Mahkemenin savcıların görüşkerini haklı bulması halinde Volkswagen'in yaklaşık olarak 2.8 milyar dolar gibi inanılması güç bir para cezasına çarptılabileceği söyleniyor.

Yaşanan gelişmeler sonrasına açıklamalarda bulunan Volkswagen, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor. Son birkaç aydır maddi açıdan zor günler geçiren şirketin Hindistan birimi, olayın firma adına büyük bir önem taşıdığını ve daima kendilerini savunacaklarını belirtiyor. Volkswagen'in Hindistan'daki akıbetinin ne olacağını, ilerleyen günlerde hep beraber tanıklık edeceğiz.

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