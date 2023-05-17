Film Gibi Ama Gerçek: Kaybolan 15 Yaşındaki Kız, Netflix Dizisinde Bulundu!

Illinois'de annesi tarafından kaçırılan genç bir kız, Kuzey Carolina'da bir mağaza sahibinin onu bir Netflix programından tanımasıyla, kaybolduktan altı yıl sonra nihayet sağ salim bulundu.

Olayın Geçmişi

Kayla Unbehaun, annesi Heather Unbehaun'un gözetimindeyken hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolduğunda dokuz yaşındaydı. Tarih 4 Temmuz 2017'ydi ve Kayla, ziyaret hakkı olan ancak kızının tam velayetine sahip olmayan annesini ziyarete gitmişti.

Ertesi gün, Kayla'nın tam velayetine sahip olan babası onu annesinin Wheaton, Illinois'deki evinden almaya gittiğinde kızının ve annesinin kayıp olduğunu gördü. Kaçırılan çocuğu bulmak için bir arama başlatıldı ancak yıllarca izine rastlanamadı.

Geçtiğimiz ay Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC), Kayla'nın 15 yaşında nasıl görünebileceğini göstermek için bir yaş ilerleme fotoğrafı yayınladı. Kaybolmasının üzerinden neredeyse altı yıl geçtikten sonra 600 milden daha uzakta Kuzey Carolina'da tesadüfen görülmesi, yetkililerin nihayet kayıp çocuğun yerini tespit etmesini sağladı.

Kaybolan Kız Nasıl Bulundu?

WSOC'nin haberine göre Asheville'deki bir mağazanın kimliği açıklanmayan bir sahibi, şu anda 15 yaşında olan Kayla'yı yerel bir alışveriş merkezinde gördü ve onu Netflix dizisinden tanıdı. Yardımsever kişi polisi arayarak Kayla'nın bulunmasını ve koruyucu gözetim altına alınmasını sağladı.

Kane County Eyalet Savcılığı'na göre Bayan Unbehaun tutuklandı ve çocuk kaçırmakla suçlandı. Unbehaun 250,000 dolar kefaletle tutuklu bulunuyor.

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