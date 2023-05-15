Sevilen Netflix Dizisi İptal Edildi: Fanlar Boykota Başladı!

Netflix hayranları Lockwood & Co'nun iptal edilmesinin ardından yayın devini boykot etmeye başladı.

2023'ün başında yayınlandığında hem eleştirmenleri hem de izleyicileri kendine hayran bırakan popüler doğaüstü dedektiflik dizisinin ikinci sezonu gelmeyecek. Lockwood & Co'nun TV uyarlamasının arkasındaki stüdyo olan Complete Fiction Pictures, Twitter'da dizinin iptal edildiğini doğrulamıştı.

Lockwood & Co'nun iptalini bu kadar korkunç kılan şey, Netflix'in dizinin başarısından duyduğu memnuniyet. Variety'nin kaynaklarına göre Jonathan Stroud'un aynı adlı kitap serisinden uyarlanan Ruby Stokes'un başrolünü oynadığı dizi, Netflix'i izleyicilerin tepkilerinden ve dizinin yapımında harcanan çabadan "çok memnun" etti ancak Variety, Lockwood & Co'nun izlenme rakamlarının beklentilerin altında kaldığını ve bu nedenle iptal edildiğini ekliyor.

Lockwood & Co'nun İkinci Sezonu İptal Edildi

Lockwood & Co'nun ilk ve tek sezonu, eleştiri toplama sitesi Rotten Tomatoes'ta %92 onaylı yeni eleştirmen puanına ve %94 izleyici puanına sahip.

Anlaşılır bir şekilde, Lockwood & Co'nun belirsiz bir şekilde yayından kaldırılması pek çok Netflix kullanıcısını kızdırdı. Hatta bazıları, dünyanın en iyi yayın hizmetindeki bir başka popüler dizinin iptal edilmesine o kadar öfkelendiler ki, platformu boykot etmeye başladılar.

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