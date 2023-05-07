Ücretsiz Televizyon Devri Başlıyor: Peki, Hangi Şartla?

Daha önce interneti veya sosyal medyaları nasıl ücretsiz bir şekilde kullanabildiğinizi düşünmüş müydünüzü? Tabii ki tüm bunların karşılığı sayısız reklama maruz kalmak. İnternetin büyümesiyle ortaya çıkan "ürün sensin" mottosu, artık gündelik yaşamımıza daha da sirayet edecek gibi görünüyor.

Teevee adlı bir girişim, isteyenlere ücretsiz olarak televizyon dağıtacak. Ücretsiz televizyonu almanın şartı ise reklamlarları kabul etmek!

Reklamı İzle, Ücretsiz Televizyonu Kap

Teevee'nin tüm gelir kapısı, ekranın hemen yanında görev çubuğu büyüklüğünde bir reklam alanı. Ücretsiz olarak Teevee televizyonları edinen kullanıcılar, televizyonu açık tuttuğu sürece ekranda sürekli olarak değişen, kalıcı ve kapatılamayan reklam barına maruz kalacak.

Teeve, bu sayede reklamverenlerden gelir sağlayarak herkese ücretsiz televizyon sunabileceğini iddia ediyor. Ürünün akıllı televizyon özelliklerine sahip olması beklenmiyor. Yani Netflix ve Prime Video gibi hizmetler kullanılamayacak. Firmanın web sitesine göre ücretsiz televizyonların 2023 yılının sonunda satışa çıkması bekleniyor.