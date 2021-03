Keanu Reeves'in BRZRKR Çizgi Romanı Netflix'e Geliyor

Keanu Reeves BRZRKR'in Netflix uyarlamasında başrol olacak. Matt Kindt ve Keanu Reeves tarafından kaleme alınan ve kısa sürede büyük başarılar elde etmeyi başaran BRZRKR (Berzerker) romanı, iki farklı yapımla Netflix'e geliyor. Biri film diğeri spin-off animasyon dizisi olacak yapımlarda Reeves başrol koltuğunda.

Keanu Reeves'in çizgi romanı BRZRKR (Berzerker), ünlü oyuncu başrolde olacak şekilde Netflix tarafından filme ve animeye uyarlanacak.

Temmuz 2020'de bağımsız yayıncı BOOM! Studios, BRZRKR çizgi romanı için Keanu Reeves ile birlikte çalıştı. Çizimlerini Alessandro Vitti'nin yaptığı çizgi roman, Matt Kindt ve Keanu Reeves tarafından kaleme alındı. BRZRKR, Keanu Reeves'in John Wick rolünün bir meta parodisi olarak sunuluyor.

Keanu Reeves tarafından yaratılan BRZRKR, ölümsüz bir savaşçının 80 bin yıllık dövüşünü konu alan epik bir destana dayanıyor. 'B' isimli yarı ölümlü ve yarı tanrı olan bir adam, akıl sağlığını feda etmesine rağmen lanetlenir ve şiddete zorlanır. Dünyayı dolaştıktan sonra, ABD hükümeti için çok şiddetli ve herkes için çok tehlikeli olan savaşlarda yer almaya karar verir. Bunun karşılığında ise istediği şeyi alacaktır: Varoluşu hakkındaki gerçeği ve onu nasıl sona erdireceğini.

Exciting news! Netflix is developing a live action film AND follow-up anime series based on Keanu Reeves’ BRZRKR, a brutally epic saga about an immortal warrior’s 80,000 year fight through the ages. Reeves will produce and star in the film, and voice the anime. pic.twitter.com/RVWEuBCXTJ